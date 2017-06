KGS Kirchweyhe: Absolventen nehmen Abschlusszeugnisse in Empfang

„Vollwertige Gesellschaftsmitglieder“ gehen

Kirchweyhe - Von Bernd Ostrowski. Festliche Abendkleidung war am gestrigen Nachmittag in der Kooperativen Gesamtschule (KGS) in Kirchweyhe angesagt. Schwarze lange Kleider bei den Schülerinnen, Krawatten und Fliegen bei den Schülern waren durchaus keine Ausnahme.