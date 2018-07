Kindertheater künftig in der KGS Kirchweyhe

Weyhe - Von Sigi Schritt. Freunde der Weyher Kinderbühne müssen sich auf einige Neuerungen einstellen. Das hat die Kulturbeauftragte Hedda Stock bei der Programmvorstellung verkündet. Wegen der Sanierung der KGS Leeste verlegt zum Beispiel die Gemeinde die Theatervorstellungen für Kinder in das Forum der KGS Kirchweyhe. Da das aber erheblich kleiner sei, gibt es teilweise Zusatzvorstellungen am Nachmittag.

Die Rathausmitarbeiterin hatte erneut ein buntes Angebot für die Herbstsaison zusammengestellt. „Von Märchen über bekannten Geschichten bis zu einem musikalischen Weihnachtsstück – für jeden ist etwas Passendes dabei“, glaubt Stock.

Den Anfang macht das Theater Tom Teuer (TTT) am Sonntag, 26. August. Auf dem Spielplan steht das Stück „Hans im Glück“. Es beginnt um 11 Uhr. „Das Märchen wird schön kindgerecht aufbereitet“, kündigt die Kulturbeauftragte an. Das minimalistische Bühnenbild regt laut Stock die Fantasie an.

Am Sonntag, 23. September, präsentiert das Wolfsburger Figurentheater in zwei Vorstellungen das Stück „Der kleine Drache Kokosnuss“. Beginn ist um 11 und um 15 Uhr.

Die Abenteuer von Pippi Langstrumpf bringt am Sonntag, 28. Oktober, das Mobile Theater Bremen auf die Bühne. Der Vorhang hebt sich sowohl um 11 als auch um 15 Uhr.

An einer Tradition hält aber die Gemeinde fest: Für das letzte Stück im Jahreskalender wird der Ratssaal zur Theaterbühne. Dort gastiert das Theater Mär. Unter dem Titel „Alle Jahre wieder“ singen die Akteure am Montag, 3. Dezember, mit den Kindern und verbinden die Weihnachtslieder mit einer Rahmenhandlung. Die Vorstellung beginnt um 15 Uhr.

Karten für diese Vorstellungen gibt es nicht mehr im Kulturbüro, sondern im Bürgerbüro.