Gemeinde will Kita am Neddernfeld im Dezember beziehen

Einrichtung nimmt Gestalt an

+ © Schritt Das Grundstück ist 5 000 Quadratmeter groß und befindet sich in der Nähe des Freibads. Dieses Areal bietet Erweiterungsmöglichkeiten. © Schritt

Kirchweyhe- Von Sigi Schritt. Die Kindertagesstätte am Neddernfeld am Freibad nimmt Gestalt an. „Sie wird in Holzrahmenbauweise mit einer Lerchenholzverschalung errichtet“, sagt Astrid Bruns vom Fachbereich Bau und Liegenschaften der Gemeindeverwaltung.