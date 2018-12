Kulturbüro stellt Theaterprogramm vor

Weyhe - Wer noch auf der Suche nach passenden Weihnachtsgeschenken für Kinder ist, könnte bei der Gemeinde fündig werden. Die Kulturbeauftragte Hedda Stock schlägt Eintrittskarten für den Besuch der Weyher Kinderbühne vor. Die Rathausmitarbeiterin verweist auf ein „attraktives und abwechslungsreiches Programm“ für die ersten vier Monate.

Aufgrund der großen Beliebtheit und regelmäßig ausverkauften Vorstellungen werden für alle Stücke sogar gleich zwei Vorstellungen in der KGS Kirchweyhe angeboten – eine um 11 und eine zweite um 15 Uhr.

In der neuen Saison heißt es am Sonntag, 13. Januar, Manege frei für das Theater Chapiteau und „Ritter Rost im Zirkus“. Als Koks der Drache beim Feuerspucken den Zirkus in Brand steckt, geht es im Fabelwesenwald drunter und drüber. Zum Glück hat Burgfräulein Bö laut Hedda Stock eine Idee, wie mit Hilfe der Zuschauer der Feuerdrache zu bändigen ist. In dieser Musik-Theater-Show schlüpft Manfred Kessler in viele verschiedene Rollen und Kostüme und bringt die Helden der bekannten Kinderbuchreihe auf die Theaterbühne.

Am Sonntag, 10. Februar, entführt das Ensemble „Die Complizen“ die Besucher ins idyllische Mullewapp. Doch im Stück „Ein Fall für Freunde“ täuscht die anfängliche Idylle.

„Lotta aus der Krachmacherstraße“ lautet der Name des Stücks, das das Mobile Theater Bremen am Sonntag, 10. März, auf die Bühne bringt.

Am Sonntag, 7. April, verkürzt das Stück „Ostern wie nie“ die Zeit bis zum großen Fest. Und am Ende der Frühjahrssaison, am Sonntag, 5. Mai, erwartet die Zuschauer laut Stock „ein ganz besonderer musikalischer Leckerbissen“ mit dem Stück „Das zauberhafte Sing- und Klingspiel“ zu Mozart und seiner Zeit. Karten gibt es im Bürgerbüro des Rathauses. Sie kosten vier Euro.

