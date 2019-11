Kinderbühne als Marke herausgebildet

Weyhe - Von Sigi Schritt. Theaterstücke für Kinder gab es auch vor 2012. Aber seit diesem Jahr hat die Kulturbeauftragte Hedda Stock die Weyher Kinderbühne zu einer Marke geformt. Mit Erfolg: Die Gemeinde hat für Kinder im Kita-Alter verschiedene Theaterproduktionen nach Weyhe geholt.

Es habe sich bereits ein Stammpublikum herausgebildet. Stock sieht in den Aufführungen in den ersten vier Reihen immer wieder bekannte Gesichter. Sie gehören zu jenen jungen Besuchern, die sich auf die kulturellen Darbietungen einlassen und mitgehen, reflektiert sie gestern.

Das sei auch in den zurückliegenden Monaten so gewesen, blickt die Kulturbeauftragte zurück und zieht eine vorläufige positive Bilanz. Die Gemeinde hat in diesem Jahr bereits acht Stücke angeboten, wobei die Akteure eine Produktion sowohl am Vormittag in der 11-Uhr-Vorstellung als auch am Nachmittag in der 15-Uhr-Vorstellung präsentierten. Hedda Stock ist mit Blick auf die Statistik aufgefallen, dass die Vormittagszeit beliebter ist, als die in den Nachmittagsstunden. Unterm Strich könnten sich aber die Zahlen sehen lassen, sagt sie. Bislang hätten 1 868 Zuschauer die Veranstaltungen besucht – am Vormittag 1 148 und am Nachmittag 720. Die Zahlen sind aber für 2019 nicht komplett: Es folgt noch die Aufführung am 2./3. Dezember. Ekke Neckepen kommt wieder in die Wesergemeinde und bringt das Stück „Sie folgten dem Stern“ mit.

Frisch gedruckt liegt auch schon das Programmheft für das erste Quartal 2020 vor. Hedda Stock hat vier Stücke zusammengestellt. Los geht es am Sonntag, 26. Januar, mit dem Stück „Kleiner Eisbär, wohin fährst du?“, gespielt vom Mobilen Figurentheater Bremen. Am Sonntag, 10. Februar, ist Achim Sonntag mit seinem Stück „Für Hund und Katz ist auch noch Platz“, nach dem gleichnamigen Buch von Julia Donaldson und Axel Scheffler, zu Gast. Das Stück besticht laut Ankündigung durch eine bunte Mischung aus Schauspiel, Figurenspiel und Rezitation. Ganz aktuell – kindgerecht verpackt – wird laut Stock das Thema Klimawandel am Sonntag, 29. März, behandelt, wenn Tom Teuer „Auf der Suche nach dem goldenen Frosch“ ist.

Abgerundet wird das Quartal am 26. April mit einem klassischen Programm mit „Für Elise“ vom Ensemble Delicae theatrales. Zu diesem Stück bemerkte Stock, dass sich die Darbietungen erst herumsprechen müssen. Das Ensemble führt Klassik-Stücke auf und war bereits im Mai zu Gast in Weyhe. Die beiden Vorstellungen vor sechs Monaten hätten mehr junge Gäste verdient gehabt, so Stock. Es seien damals nur 126 Besucher gekommen. Die aber seien sehr zufrieden nach Hause gegangen. In der Glocke in Bremen sei Klassik für Kinder beliebt. Stock glaubt, dass das Ensemble Delicae theatrales bei einem neuen Anlauf in Weyhe weitere Fans finden wird.

Alle Aufführungen beginnen im Forum der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Kirchweyhe jeweils um 11 und um 15 Uhr. Karten zum Preis von vier Euro sind im Bürgerbüro des Rathauses erhältlich.

Neben den Stücken der Weyher Kinderbühne wird im kommenden Jahr auch etwas für die etwas älteren Kinder ab sechs Jahren angeboten. „Noch steht das Programm nicht endgültig, aber so viel sei verraten: Jeweils am letzten Sonntag vor den Oster- und Herbstferien wollen wir unter dem Motto ,Kultur für Kids‘ Veranstaltungen anbieten“, verrät Stock.