Diese Mädchen und Jungen haben kürzlich in Kirchweyhe ihre Erstkommunion gefeiert. An eben diesem Tag empfangen die Kinder zum ersten Mal die heilige Kommunion. Der Akt im Gotteshaus der Heiligen Familie stellt für die Schüler einen wichtigen Schritt des Hineinwachsens in die katholische Kirche dar. Foto: Sandra holzfuß