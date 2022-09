„Kim, Mel und Lou“ begeistern bei ihrer Premiere das Weyher Publikum

Von: Rainer Jysch

Lou, Kim und Mel (v.l. Sarah Kluge, Christina Stephan, Miriam Distelkamp) haben sich bei ihrem Stammtischtreffen auf der Weyher Theaterbühne stets viel zu erzählen. © Rainer Jysch

Dass selbst in schwierigen Zeiten gute Ergebnisse erzielt werden können, das haben die Autoren des aktuellen Stücks „Kim, Mel und Lou“ auf der Weyher Theaterbühne eindrucksvoll bewiesen.

Kirchweyhe – Die Geschichte um drei Freundinnen, die sich in der Corona-Pandemie aufgrund von Kontaktbeschränkungen etwas Neues für ihre häuslichen Stammtischtreffen einfallen lassen müssen, stammt aus der Feder von Intendant Kay Kruppa und dem vor rund einem Jahr plötzlich verstorbenen Frank Pinkus. Beide hatten den Lockdown intensiv als Kreativphase genutzt, um neue Werke für die Bühnen des Weyher Hauses zu schreiben. Die Komödie mit Musik um das fantastische Damen-Trio Kim, Mel und Lou ging am Freitag als erste Premiere in der laufenden Spielzeit und zugleich als Uraufführung über die Bühne. Regie führte Isabell Christin Behrendt.

Im Stück geht es um die zweiwöchentlichen Treffen der rund 30-jährigen Mädels, die sich in ihren Gesprächen über vielfältige Themen, vor allem aber über ihre männlichen Partner austauschen. Alle drei Damen stehen mitten im Leben und wollen bei Prosecco und anderen Getränken, mit Gesang und Tanz eigentlich nur eine gute Zeit haben.

Heiteres Feuerwerk springt auf Zuschauer über

Was harmlos klingt, entwickelte sich im Laufe der Handlung aufseiten der drei Protagonistinnen zu einem heiteren Feuerwerk, das innerhalb kürzester Zeit auf die Zuschauer übersprang. Vor allem der „wilde Tiger“ Lou (vortrefflich mit „Berliner Schnauze“ gespielt von Sarah Kluge), resolute Hausfrau und zweifache Mutter, konnte lebensnahe Storys aus ihrem Familienalltag mit Ehemann Thomas beitragen. Veganerin Mel (Miriam Distelkamp) arbeitet an der Kasse eines Supermarktes und leidet unter der häufigen Abwesenheit von Ehemann Andreas, der als Elektriker immer häufiger Überstunden schiebt.

Ob er vielleicht eine andere hat? Im Gegensatz zu Mel versprühte Architektin Kim (Christina Stephan) pure Lebenslust. „Ihr habt euch viel zu früh fest gebunden“, kommentierte sie die Situation ihrer Freundinnen. Sie selbst weiß mit ihren in kurzen Abständen wechselnden Bekanntschaften Sven, Oliver und Malte das Leben zu genießen. Zwischen den ausgiebigen Gesprächen mit Lästereien über das männliche Geschlecht präsentierten Kim, Mel und Lou eingängige Songs mit tollem Live-Gesang und Tanz.

Corona setzt lustiges Treiben ein Ende

Als durch die Corona-Pandemie Kontaktbeschränkungen dem lustigen Treiben zunächst ein Ende setzen, nutzten Kim, Mel und Lou die „Wunder der modernen Technik“, um die Stammtischtreffen digital fortzusetzen. Per Videochat ging es erneut um die männlichen Partner, an denen sie – nach ausgiebiger Analyse der jeweiligen Verhältnisse – kein gutes Haar ließen. Während Lou das heimische Badezimmer zu „Muttis Sperrzone“ erklärt hatte, zeigte Kim in ihrem Homeoffice, warum sie bei beruflichen Videokonferenzen nur oberhalb der Tischkante korrekt bekleidet sein muss. Alle drei haderten mit dem neuen Corona-Vokabular „Systemrelevant“, „Superspreader“, „Homeschooling“ und „Aerosole“ und waren sich darin einig: „Corona ist ja noch anstrengender als unsere Männer.“

Auf jeden Fall ging es auf der Bühne lustig zu und es wurde keine Gelegenheit ausgelassen, mit Gesang und Tanz trotz getrennter Wohnungen den Kontakt zu halten und sich mit Partystimmung zu amüsieren. Kein Zweifel: Das Premierenpublikum ließ sich vom Spaß auf der Bühne gerne anstecken. Häufiger Szenenapplaus, Mitklatschen bei den etwa einem Dutzend live gesungenen Liedern und spontane Lachsalven begleiteten die zweistündige Aufführung, die viele Elemente einer erfolgreichen Komödie enthielt.

Stück entwickelt sich zu einer quirligen Show

Bereits vor der Pause hatte sich das Stück zu einer quirligen Show entwickelt. Die gut ausgewählten Songs, wie „Oh, what a night“, „Die immer lacht“, „Neue Männer braucht das Land“ und „Let’s get loud“ trugen zum großen Vergnügen im Zuschauerraum bei. Dank enormer Spielfreude auf der Bühne und einem perfekten Team dahinter gelang dem Ensemble eine unterhaltsame, äußerst sehens- und hörenswerte Gesamtleistung.

Mit einem Medley der zuvor präsentierten Lieder bedankten sich die konditionsstarken Schauspielerinnen am Ende für den anhaltenden, lautstarken Schlussapplaus, den das stehende Publikum dankbar hinauf auf die Bühne schickte.