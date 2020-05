Kilometer im Sattel sammeln

Weyhe – Holger Opitz ist der diesjährige „Stadtradler-Star“ für Weyhe. Als solcher fährt der 59-jährige Leester sinnbildlich vorweg bei der Aktion „Stadtradeln 2020“, bei der die Menschen wieder aufgerufen sind, möglichst viele Kilometer im Fahrradsattel statt am Autolenkrad zurückzulegen, schreibt Sebastian Kelm, Pressesprecher der Gemeinde, in einer Mitteilung.

Holger Opitz erschien als optimaler Rad-Botschafter, ist sein Name in der Gemeinde doch ohnehin eng verbunden mit diesem Fortbewegungsmittel, so Kelm. „Er ist mit Leidenschaft unterwegs“, attestiert ihm etwa Bürgermeister Frank Seidel. Holger Opitz engagiert sich ehrenamtlich als stellvertretender Kreisvorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC), dem er schon seit 20 Jahren angehört. Er sitzt zudem für die Ortsgruppe als hinzugewähltes Mitglied im Weyher Fachausschuss für Bau, Planung und Umwelt, setze sich in dieser Eigenschaft unermüdlich für die Verbesserung der regionalen Fahrrad-Infrastruktur ein. Ein Auto habe Holger Opitz übrigens gar nicht – nur seine Frau. Aber als „Stadtradler-Star“ ist nun drei Wochen lang für ihn sogar verboten, als Beifahrer mit im Wagen zu sitzen.

Er radle ohnehin lieber tagein, tagaus die insgesamt 36 Kilometer hin und zurück zum Technologiepark bei der Universität Bremen, wo er für eine Firma arbeitet, die mit elektronischen Bauelementen handelt. Macht für ihn pro Jahr mindestens 7 500 Kilometer allein auf diesem Weg. Und der ist seiner Ansicht nach besonders schön: „Wir Berufspendler zwischen Weyhe und Bremen haben ja bis zur Erdbeerbrücke eine regelrechte Urlaubsstrecke – ohne Kraftfahrzeugverkehr und ohne Ampeln.“

Von Regen oder Schnee, die viele oft abschrecken, lasse Holger Opitz sich nie abhalten. „Es regnet seltener, als die meisten Leute denken.“ Außerdem könne man sich ja passend anziehen. Bei richtigem Winterwetter ziehe er dicke Spike-Reifen auf, die auch bei Eis gut greifen würden.

Einkäufe erledige er auch stets per Rad: „Meine üblichen Besorgungen in Weyhe kann ich alle mit dem Fahrrad erledigen. In zwei Packtaschen passt mein kompletter Wochenend-Einkauf rein.“ Wasserkisten? Die stellt ihm ein örtlicher Getränkehandel vor die Tür. Und er weiß: „Im Übrigen sind alle Wege in Weyhe kürzer als fünf Kilometer, gerechnet vom Rathaus. Da ist der Fahrzeit-Vorteil eines Autos gegenüber dem Fahrrad gar nicht so groß.“

Wer sich dieser Radfahrer- Euphorie anschließen möchte, kann sich noch fürs Stadtradeln anmelden. Die Aktion läuft noch bis zum 14. Juni.

Infos und Anmeldung

E-Mail: weyhe@stadtradeln.de und unter www.stadtradeln.de/weyhe