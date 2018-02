„Killer Kelly“ dominiert ihre Gegnerinnen

Weyhe - Von Sigi Schritt. „Killer Kelly“ lautet ihr Kampfname und der scheint Programm zu sein. Die junge Portugiesin Raquel Lourenço könnte zwar locker als Model arbeiten, aber die gelernte Grafik-Designerin fährt jedoch lieber im Rahmen der „Westside Xtreme Wrestling“-Tour ihre Krallen aus. Am Samstagabend hat sie im Sportcenter Dassbeck im Ring gleich zwei Gegnerinnen besiegt.

Mit den drei Frauen gingen in der dreistündigen Show etwa 20 Kämpfer in den Ring. Etwa 360 Männer und Frauen, darunter auch Jugendliche und Kinder, verfolgten die Darbietungen hautnah – auf Absperrgitter verzichtet die WXW völlig. „So können die Gäste in der Halle die Action hautnah erleben“, erklärt Promoter und Kommentator Sebastian Hollmichel. Die Gäste bekommen in diesem Live-Familienprogramm waghalsige Stunts und Impro-Theater-Elemente geboten. Das kommt bestens an. Und wer den Abend verpasst hat, kann ihn bei WXW-Now, einem Internet-Portal wie Netfllix, erleben – auch die Scharmützel und Insider-Konflikte, die vom Beginn bis zum Ende der Tour schwelen.

Zurück zu „Killer Kelly“ mit den roten, zu Zöpfen gebundenen Haaren. Selbst mit ihrem schwarzen Mundschutz sieht sie überaus sexy aus. Ihr entschlossener Blick gefiel dem Publikum. Auch das Outfit kam an – die schwarzen Stiefel und ihr sportives Top samt Hotpants betonten ihre Bauchmuskeln und ihren trainierten Körper.

Wen wundert es also, dass die Gäste vergnügt zuschauten wie „Killer Kelly“ am Ende zwei erfahrene Athletinnen, „Melanie Gray“ aus Bayern und „Veda Scott“ aus den USA, bezwang. Allerdings hatten die anderen beiden das Zusammentreffen nicht einfach gestaltet. Die Frauen gaben alles, sie schleuderten einander durch den Ring, warfen sich in die Seile und ließen die Körper ihrer Gegnerinnen mit Karacho auf den Boden knallen. Wer im Publikum die Gelegenheit bekam, in die Augen der in misslicher Lage am Boden liegenden „Killer Kelly“ sehen konnte, bemerkte, wie entscheidend Willenskraft sein kann, um sich schnell wieder in eine bessere Position und nach oben zu kämpfen.

Während die Portugiesin einfach nur siegen will, zeigten die männlichen, ebenfalls durchtrainierten Wrestler in ihrer grandiosen Show verschiedene Facetten des epischen Kampfes zwischen Gut und Böse. Ob „Bobby Gunns“ gegen „Manticore“ oder „Absolute Andy“ gegen „Leon van Gasteren“ – das Publikum fiebert mit und feuerte seine Idole an.

Bereits zum achten Mal in vier Jahren stoppte die WXW-Tour in der Wesergemeinde. Die Wrestling-Fans kamen nicht nur aus der Umgebung wie Tobi Elfer aus Achim, sondern auch aus Hamburg wie Franziska Cabula. Wäre nicht parallel im Weserstadion das Spiel Werder Bremen gegen den HSV gelaufen, wären sicherlich noch mehr Fans angereist, vermutete der örtliche Mitveranstalter Heiko Dassbeck. Er wirkte zufrieden, denn er glaubt, dass der Wrestling-Sport gerade in der Hansestadt und in der Umgebung seine Fans hat.

Nur ein Sechsjähriger musste mit seinen Tränen kämpfen. Warum? Es war der Sohn von John „Bad Bones“ Klinger. Im Ring mimt Klinger den Anführer der Bösewichte „Ivan Kiev“ und „Lucky Kid“, die sich unter dem Namen „Rise“ versammelt hatten. Klinger Senior und seiner Gefährten mussten viel einstecken. Das Team „Ringkampf“ unter Führung von „Walter“ aus Österreich hatte schließlich die Nase vorn. Die Bremerin Annikka Klinger, Mutter des Sechsjährigen, gab sich nicht aufgeregt. „Der Kleine weiß ja, dass gleich im Backstagebereich wieder alles in Ordnung ist.“ Und den Bösewicht spiele Papa ja nur für das Publikum, erklärt sie. Wenn die Frauen und Männer ihn ausbuhen, ist das eine Publikumsreaktion. Und jede Reaktion, so Annikka Klinger sei eine „Anerkennung für die Wrestler“. Auch wenn mehrmals die Körper mit voller Wucht zu Boden schnellen: Die Kämpfer hätten gelernt, damit umzugehen. Tatsächlich: Die Helfer des DRK und des DLRG mussten nur Mini-Prellungen behandeln. Nur mit einem hatten die jungen Sanitäterinnen leichte Schwierigkeiten: mit den leicht bekleideten und muskulären Oberkörpern.