Killer Kelly und Bobby Gunns wollen den Ring dominieren

Dreye - Von Sigi Schritt. Mehrere Top-Athleten, internationale Stars sowie ambitionierte Talente treffen am Samstag, 2. März, im Sportcenter Dassbeck aufeinander. Zum neunten Mal legt die Liga „Westside Xtreme Wrestling“ (WXW) auf ihrer internationalen Tour einen Stopp in Weyhe ein.

Robert Schild, der sich in der Szene als Kämpfer Bobby Gunns einen Namen gemacht hat, sowie Kommentator Sebastian Hollmichel haben am Freitag schon mal einen Vorgeschmack auf das abendliche Event gegeben.

Das Publikum erlebt in dem dreistündigen Abendprogramm (Beginn: 19 Uhr, Einlass: 17.30 Uhr) im Sportcenter sieben bis acht Kämpfe, wobei erst zwei der hochkarätigen Begegnungen bekannt sind.

Der Lokalmatador Bobby Gunns (Bremen-Nord) wird im Team mit Leon van Gasteren (Hannover) gegen Absolut Andy und Jurn Simmons antreten.

„Dieses Match steht fest“, so der Hollmichel. Die Begegnung mit „Europas Nummer 1, Absolut Andy, habe für den 26-jährigen Bobby Gunns einen besonderen Spinn. Denn eine Woche später will er seinem Kontrahenten in Oberhausen schlagen und ihm den Titel 16-Karat-Gold abjagen. Mit jenem Gegner hat er außerdem noch eine private Rechnung offen, sagt der Wrestler.

Die zweite Begegnung, die feststeht, läuft zwischen der Japanerin Yuu und der Portugiesin Killer Kelly. „Yuu ist ein aufstrebender Star, und Killer Kelly haben wir in unserer Akademie geschliffen. Sie hat einen kometenhaften Aufstieg hingelegt und ist nach zwei Jahren auf dem internationalen Markt angekommen“, sagt Hollmichel.

Die Zuschauer erleben an dem Abend nicht nur den epischen Kampf Gut gegen Böse, sondern auch Athletik, künstlerische Darbietungen, Improtheater im Ring und jede Menge Show und Sport. „Das alles bietet nämlich Wrestling. Wer Actionfilme mag, sollte sich die Kämpfe ansehen“, rät Bobby Gunns. Es sei eine Veranstaltung für die ganze Familie, die sogar Schüler im Grundschulalter (ab zehn Jahren) verfolgen dürfen.

Die Wrestler seien Athleten zum Anfassen, zollt Mitveranstalter Heiko Dassbeck ihnen Respekt. Auch wenn es klar ist, dass es sich um eine Show handelt, müssen die Athleten dennoch ihre Knochen herhalten. Sie knallten ja oft zu Boden. Bobby Gunns gibt Dassbeck recht: Er habe sich viele blaue Flecken geholt. Die Matte ist nur zwei Zentimeter dick, das Fallen müsse also geübt sein. Für die Strapazen des harten Trainings entschädige ihn der Applaus des Publikums, sagt Bobby Gunns. Deshalb ist es aus seiner Sicht auch gut, wenn die Zuschauer rufen, klatschen, mitjohlen und sich an der Show akustisch beteiligen. „Dann ist für mich im Ring eine Stimmung wie in der Ostkurve im Weserstadion.“

Nach dem Event will er wie andere Kämpfer auf der Aftershow-Party mit den Fans ins Gespräch kommen.

Die WXW-Tour führt in diesem Jahr auch nach London und New York - die WXW hat sich aus einem Fanprojekt zu einer festen Größe in Europas Wrestling-Szene etabliert. Sogar eine eigene Akademie gehört dazu. Sie bietet laut Hollmichel den Nährboden für Talente, die später in der US-Liga WWE Karriere machen.

Video auf

www.kreiszeitung.de