Für anderthalb Jahre selbst auf dem Chefposten gewesen

Von: Sigi Schritt

Die Kirchweyher KGS-Direktorin Sabine Messer, die Didaktische Leiterin Liane Hedemann, Marco Rex, kommissarischer Leiter der integrierten Eingangsstufe, Realschulzweigleiterin Katharina Beck sowie die Hauptschulzweigleiterin Dörte Grevesmühl (v.l.) verabschieden den Vize-Direktor Andreas Rath in den Ruhestand. Nicht auf dem Bild: Gymnasialzweigleiter Tilko Vitzthum. © Sigi Schritt

Die KGS Kirchweyhe verabschiedet Vize-Direktor Andreas Rath in den Ruhestand.

Weyhe – Im Rahmen einer Feierstunde hat die KGS Kirchweyhe ihren stellvertretenden Schulleiter Andreas Rath in den Ruhestand verabschiedet. Für Direktorin Sabine Messer war dies ein besonderer Moment, den man mit „einem lachenden und einem weinenden Auge“ betrachten müsse, so Messer.

Andreas Rath bekleidete seit 2012 das Amt des stellvertretenden Direktors. „Mit unermüdlichem Einsatz und großem Engagement“ hat er diese Position laut Messer ausgefüllt. Um den Schulbetrieb zu gewährleisten, habe er Tag für Tag den Vertretungsplan erstellt. Seine organisatorischen Fähigkeiten bezeichnete Sabine Messer als „beeindruckend“. Schließlich hätten sich alle stets auf ihn verlassen, „wenn es darum ging, den Stundenplan und den Personaleinsatz für die gesamte Schule zu erstellen“. Außerdem hatte er die Aufgabe, dem Schulleitungsteam seine Ideen und Vorstellungen schmackhaft zu machen. Dank seiner gewissenhaften Arbeit hätten die Lehrer und Schüler „immer auf klare Strukturen und einen geordneten Schulalltag“ bauen dürfen.

Neben den organisatorischen Aufgaben gehören Zahlen und der Umgang mit Computern zu Raths Leidenschaften. In den Fächern Technik und Werken sei es ihm gelungen, diese Begeisterung in den Unterricht einzubringen und den Schülern „technische Zusammenhänge anschaulich zu vermitteln. Dein Sachverstand und dein Wissen waren eine Bereicherung für uns alle“, so Messer.

In ihrer Dankesrede vor Lehrern und geladenen Gästen warf Sabine Messer einen Blick zurück auf den „Supergau“ der Schule. Sie erinnerte an die Situation, als Schulleiter Martin Baschta die KGS verließ und es zunächst keinen Nachfolger gab. „Ich finde, das ist schon erwähnenswert“, kommentierte Messer diese Situation. Denn Andreas Rath habe dann für eineinhalb Jahre kommissarisch die Leitung der Schule übernommen. „In dieser Zeit hast du mit großem Geschick und Fingerspitzengefühl die Verantwortung für die Schule getragen. Du hast Entscheidungen getroffen, Herausforderungen gemeistert und dabei immer das Wohl der Schüler im Blick gehabt. Dein Engagement und deine Führungskompetenz haben gezeigt, dass man sich in jeder Situation auf dich verlassen konnte. Wie gut, dass dein Schulleitungsteam voll hinter dir stand und dich immer gut unterstützt hat.“

