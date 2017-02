Diskussionsabend: „Keine Obergrenze für Menschlichkeit“

Weyhe - Von Sigi Schritt. Ebbe auf dem Konto, leere Portemonnaies in den Taschen. Das dürfte in der Wesergemeinde in der Theorie nicht vorkommen, denn statistisch steht Weyhe laut Ulrich Krause-Röhrs sehr gut da. Der Pastor beteiligt sich im Rahmen eines Bündnisses aus Gemeinde, Kirche und sozialen Trägern an einer Reihe, die die Bekämpfung der Armut zum Ziel hat.

Nach einer Auftaktveranstaltung im November folgt am Donnerstag, 9. Februar, der nächste Vortrag. Das Thema lautet „Armut in Weyhe – Gerede oder Wirklichkeit?!“.

Einen Überblick über die Situation in Weyhe gibt Bürgermeister Andreas Bovenschulte, Zahlen und Daten für Niedersachsen sowie Deutschland stellen Jürgen Marcus, ehemaliger Sprecher der Armutskonferenz in Niedersachsen, und Martin Wrasmann, Referent für Weiterentwicklung pastoraler Strukturen im Bistum Hildesheim und Mitglied des Demografiebeirates im Land vor.

Stichworte wie Kinder-, Altersarmut und die Abstiegsangst des Mittelstandes geistern seit Jahren immer wieder durch die Gesellschaft, sagt Pastor Krause-Röhrs. Es gebe beispielsweise Rentner und Pensionäre mit einem großen Vermögen, aber auch um solche, die ihren Lebensunterhalt nicht mehr bestreiten können.

Bei der Auftaktveranstaltung im vergangenen Jahr galt es, Geschichten aus dieser Gemeinde zu schildern. Der Pastor berichtete von Bedürftigen, die aus Scham nicht zur Tafel gehen, um dort Lebensmittel mitzunehmen. So sehe vielleicht ein Vorgarten eines Weyher Hauses, in dem Rentner wohnen, picobello aus, doch die Bewohner können es sich nicht leisten, bestimmte Veranstaltungen zu besuchen, bei dem sie einen Beitrag entrichten müssen.

Weil sie die Situation beschämend finden, blieben diese Menschen eher fern, bedauert der Pastor. Armut in der Gesellschaft und auch die Unkenntnis von Hilfen und Lösungen birgt sozialpolitisches Dynamit. Darin sind sich die Vertreter des Aktionsbündnisses einig. Zwischen Armut, Beschämung, Wut, mangelnde Solidarität und Hetze gebe es einen Zusammenhang. Mit dem Blick nach Amerika könne die Hetze sogar eine ganze Gesellschaft spalten, mahnt der Pastor.

Armut betreffe aber nicht nur die ältere Generation. Der Geistliche schilderte auch den Fall einer Familie mit zwei Kindern, die Abitur mit sehr guten Noten gemacht haben. Die Eltern stehen vor der Frage, ob sie die Wohnung finanziell halten können, obwohl die Kinder wegen des Studiums ausgezogen sind. Andere Eltern können die Konfirmandenfahrt nicht bezahlen. Einzelfalllösungen biete beispielsweise der Lions-Club, deren Mitglieder seit Jahren still eine finanziell helfende Hand reichen.

Die Löwen müssten aber Kenntnis bekommen. „Es gibt in jeder Klasse ein Kind, das von Armut betroffen ist“, ergänzt Marlies Winkler, Geschäftsführerin der Diakonie des Kirchenkreises. Neben der Kommune und der Kirchengemeinde laden das Diakonische Werk, der Verein Pro Dem, die Sozialverbände Leeste und Kirchweyhe, die Syker Tafel und die Jugend und Familienhilfe ein.

Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr im Gemeindehaus. Weitere sollen folgen: Krause-Röhrs nennt Gottesdienste zum Thema Armut, eine Ausstellung, ein Fest und die längste Tafel der Welt. Außerdem will das Bündnis Forderungen an die Politik stellen.