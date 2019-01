Zeugnis für Drittklässler: Dieses Fazit ziehen die Leester Eltern

Geglückte Premiere / Zensuren abgeschafft

Drittklässler der Grundschule Leeste schauen sich mit ihren Müttern die neuen Zeugnisse an.

Leeste - Von Sigi Schritt. In ihren Halbjahreszeugnissen haben die meisten Drittklässler in Weyhe erstmals Noten erhalten. Eigentlich nichts Ungewöhnliches. Anders als in Erichshof, Lahausen, Sudweyhe und Kirchweyhe verfolgt die Grundschule in Leeste einen neuen Weg: Die Pädagogen haben erstmals auf Ziffern in den Zeugnissen verzichtet und für 66 Mädchen und Jungen des dritten Jahrgangs individuelle schriftliche Bewertungen ausgearbeitet. Kurz vor den Zeugnisferien ziehen Eltern und Schüler ein erstes positives Fazit.