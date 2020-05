Lockerung der Corona-Maßnahmen: DRK-Kleidershop in Kirchweyhe öffnet mit Maskenpflicht 

Kirchweyhe - Ein Tisch mit Desinfektionsmittel ziert nun den Bereich vor der Eingangstür im ersten Obergeschoss des Hauses am Drohmweg 37 in Kirchweyhe. Dort ist der Kleidershop des Kirchweyher Ortsverbandes des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) seit April 2016 beheimatet. Auch dieser Shop wurde von der Corona-Pandemie nicht verschont und musste zeitweise seine Türen schließen. Seit Dienstag hat er wieder geöffnet – mit neuen Regeln.

„Ohne Mund-Nasen-Schutz kommt hier keiner rein“, erklärt DRK-Vorsitzende Ingrid Söfty. Und auch nicht, ohne sich die Hände zu desinfizieren. Vor Ort noch spontan eine Maske zu erwerben sei nicht möglich. Auch im Eingangs- und Kassenbereich hat das Team Hygienevorkehrungen getroffen und einen Spuckschutz auf dem Tresen aufgestellt. Neben der Kasse stehen zwei Metallschalen, in denen das Bargeld hin und her getauscht wird. Auf Kartenzahlung möchte das DRK trotz der Corona-Krise verzichten. Auf dem Boden sind schwarz-gelb gestreifte Markierungen angebracht, die signalisieren, wie weit sich die Käufer den Kleiderstangen oder dem Tresen nähern dürfen.

Aufgrund vieler Anrufe und Nachfragen habe das Team „relativ große“ Erwartungen, dass trotz der Einschränkungen viele Besucher vorbei kommen würden. Die Stammkunden des Kleidershops seien vorab schon informiert worden. Darüber hinaus setzt das Team auf „Mundpropaganda“.

Covid-19-Pandemie: DRK Kleidershop in Kirchweyhe öffnet wieder

„Es gibt einige Engstellen hier im Laden“, klärt Elisabeth Müller auf. Sie ist eine der ehrenamtlichen Helferinnen im Kleidershop. „Daher dürfen immer nur zwei Personen gleichzeitig rein“, erläutert sie. Dazu kommen zwei Helferinnen, womit man auf insgesamt vier Personen kommt.

Pfeile auf dem Boden – wieder schwarz-gelb gestreift – zeigen an, in welche Richtung die Kunden sich im Verkaufsbereich bewegen darf. „Das ist sozusagen ein Rundlauf“, so Müller weiter. Am Eingang geht es los, über einen Flur, in dessen linken Ecke eine Umkleidekabine vorhanden und auch nutzbar ist. Abzweigend vom Flur geht es in einen Raum, in dem Männermode und Frauen-Kleidung in Übergrößen zu finden sind. In einem weiteren Raum am Ende des Flurs sind Taschen, Schuhe und Kleidungsstücke in Konfektionsgrößen von der Stange.

Gegenüber befindet sich eine Teeküche, die als Ausweichraum genutzt werden kann, sollte der Andrang mal zu groß sein. Vorher anmelden müsse man sich nicht. Auch eine Zeitvorgabe, in der man sich im Shop aufhalten dürfe, gebe es nicht.

DRK Kleidershop: Hygienevorkehrungen und Rundlauf für Besucher

Das Team freut sich über die Wiedereröffnung des Kleidershops. Neben den Corona-Regeln gibt es nun auch neue Öffnungszeiten. Der Shop ist dienstags und donnerstags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Damit durch die neuen Auflagen kein Chaos entsteht, „fällt der Mittwoch weg“, so Söfty. Der Tag sei dem Sortieren der gespendeten Kleidung vorbehalten. „Das haben die Helferinnen sonst nebenbei gemacht“, so die Vorsitzende weiter.

Über Spenden freuen die Damen sich weiterhin. Doch Söfty zeigt auch die negative Seite auf. So habe sie schon erlebt, dass der Kleidershop von manchen als „Entsorgungsstelle“ angesehen und „einfach so“ Tüten voll mit Klamotten vor der Tür abgestellt werden. „Natürlich ohne Anmeldung und Namen“, erzählt sie mit einem Bedauern in der Stimme. Bei anonymen Spenden könne sie sich schon vorstellen wie der Inhalt der Tüten aussehe. Die Mode „muss in die Zeit passen“ und für jedermann zugänglich sein, beschreibt sie die Anforderungen. „Wir verkaufen hier nur, was wir selbst auch tragen würden“, ergänzt Müller.

Aufgrund der Corona-Krise sei die neue Sommermode im Shop noch nicht aufgelaufen. Trotzdem gibt es eine große Auswahl an T-Shirts, Hosen und Jacken, die „günstig und gut erhalten“ sind. „Hochwertigere Kleidung“ ist laut Söfty farblich gekennzeichnet. Doch ein handelsübliches T-Shirt lässt sich bereits für 1,50 Euro erwerben – wenn das mal nicht ein Schnapper ist.