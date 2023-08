Kein Sonnenlicht unter dem Japanischen Staudenknöterich in Weyhe

Von: Florian Adolph

Eine invasive Pflanze in Melchiorshausen: Heiko Janßen vom Nabu zeigt den Japanischen Staudenknöterich am Wegesrand. © Florian Adolph

In unserer Serie zu Neozoen und Neophyten stellen wir im vierten Teil vor: Den Japanischen Staudenknöterich im Landkreis Diepholz.

Weyhe – Er wuchert über alles und in seinem Schatten wächst nichts anderes. Im vierten Teil unserer Reihe zu invasiven Pflanzen und Tieren im Landkreis Diepholz befassen wir uns mit dem Japanischen Staudenknöterich.

Der Japanische Staudenknöterich (Fallopia japonica), ist eine Pflanze, deren Wuchs sich so beschreiben lässt: rasend. Er verdrängt dadurch, wie viele andere invasive Arten, heimische Gewächse.

Im Schatten des Japanischen Staudenknöterichs wächst nichts mehr

„Wenn der sich ausbreitet, wächst darunter nichts mehr“, erklärt Heiko Janßen, vom Naturschutzbund (Nabu) Weyhe. Unter der Blättermasse des Japanischen Staudenknöterichs gebe es nur noch Schatten. Kleine Pflanzen bekommen keine Sonne mehr ab und sterben. Währenddessen schießt die invasive Pflanze geradezu nach oben. Sie kann bis zu 30 Zentimeter am Tag und insgesamt bis zu vier Meter hoch wachsen.

Insbesondere an Gewässern und in Sumpfgebieten bilde der Knöterich riesige Bestände. „Ich habe gesehen, wie er sich an Bächen ausbreitet. Da ist dann die ganze andere Ufervegetation weg. Alle Tiere, die auf die heimischen Pflanzen angewiesen sind, haben dann auch nichts mehr zu melden“, sagt Janßen. Bienen profitieren zwar von den Blüten, andere Insekten verlieren hingegen ihre Nahrungspflanzen. Darunter leiden wiederum Vögel, die sich von den Insekten ernähren.

Außerdem sterbe der Japanische Staudenknöterich über den Winter hinweg ab. Der Boden liege an dieser Stelle offen und kann bei Hochwasser oder starkem Regen weggespült werden, erklärt Janßen.

Die Pflanze vermehre sich nicht nur durch Samen, sondern auch über die Ausläufer seines Rhizoms: Er bildet unterirdische, horizontal verlaufende Sprossachsen, aus denen sich regelmäßig neue Pflanzen bilden.

Die Pflanze wegzukriegen, sei schwierig, weiß Janßen. „Ein Gartenunternehmen hat mir mal erzählt, dass man den Staudenknöterich abschneiden und dann mindestens drei Meter tief ausgraben muss – wegen der riesigen, tief liegenden Wurzeln.“ Kleine Wurzelstücke reichen aus, um neue Bestände zu bilden, weswegen davor gewarnt wird, ihn in der Natur zu entsorgen.

Der Japanischen Staudenknöterich in Melchiorshausen

„In der Schweiz gibt es zum Beispiel rigide Regeln gegen den Japanischen Staudenknöterich“, sagt Janßen. Gleichzeitig solle er in Deutschland bei vereinzelten Gartenhändlern zu kaufen sein.

„Ein Kollege in Okel hat den Staudenknöterich dort schon entdeckt“, sagt Janßen. In Melchiorshausen nahe des Gänsebaches gebe es auch einen Bestand. Beim Pressegespräch vor Ort zeigt Heiko Janßen die Ausmaße: Dort wachsen die Pflanzen meterhoch und bedecken den gesamten Bereich. Bisher jedoch hat er sich nur auf einer Seite des Weges ausgebreitet. Auf die andere Seite scheinen es seine unterirdischen Sprossachsen nicht zu schaffen. Und Samen produziert er nicht, weil wohl nur ein Geschlecht der Pflanze dort steht, vermutet Janßen.

Der Japanische Staudenknöterich ist 1835 von Menschen nach Europa gebracht worden – als Zier- und als Futterpflanze. Letzteres habe nicht geklappt, denn weder Vieh noch Wildvieh mag ihn.

Neozoen/Neophyten Tiere, die seit 1492, also seit der Entdeckung Amerikas durch Kolumbus, in Gebieten außerhalb ihrer Heimat eingeführt wurden, nennt man Neozoen (Neu-Tiere).

Im Fall von Pflanzen spricht man von Neophyten (Neu-Pflanzen). Eine große Anzahl dieser Arten sind durch den Menschen in fremde Länder gekommen. Die Kreiszeitung will in dieser Reihe einige solcher Pflanzen und Tiere im Landkreis sowie den Schaden, den sie anrichten können, betrachten.