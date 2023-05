Kati Meißner ist Inklusionsbeauftragte beim TSV Melchiorshausen

Von: Rainer Jysch

Kati Meißner, Inklusionsbeauftragte im TSV Melchiorshausen, hat zusammen mit der Vereinsvorsitzenden Birgit Sündermann, die inklusive Trommelgruppe gegründet. In dem großen Spiegel der Sporthalle kann sie sehen, was hinter ihr passiert. © Rainer Jysch

„Achtung, jetzt wird es laut“, warnt Birgit Sündermann, Vorsitzende des Turn- und Sportvereins „Blau-Weiss“ Melchiorshausen (TSV), bevor sie die Musikanlage in der Vereinshalle am Bollmannsdamm für die Trommelgruppe aufdreht. Rund 20 motivierte Teilnehmer stehen mit Trommelstöcken vor großen Gymnastikbällen, auf die sie mit den Sticks im Takt der Musik einschlagen.

Weyhe – Unter ihnen ist auch Kati Meißner (51), die innerhalb des TSV erst vor Kurzem den Posten einer Inklusionsbeauftragten übernommen hat. Im Oktober 2021 hatte sie zusammen mit Birgit Sündermann die inklusive Trommelgruppe, angelehnt an das „Drums-Alive-Programm“, für Menschen mit Beeinträchtigungen ins Leben gerufen. Beide arbeiten als zertifizierte Instruktorinnen im Rahmen dieses dynamischen Bewegungs- und Musik-Programms. Immer freitags ab 15.30 Uhr wird in Melchiorshausen getrommelt. Die Nachfrage ist groß.

Beruflich ist die 51-Jährige bei der Lebenshilfe im Wohnheim in Weyhe-Lahausen tätig und arbeitet dort mit Menschen mit geistigen Behinderungen. „Inklusion bedeutet nicht nur, dass es um Menschen mit Beeinträchtigungen geht“, informiert Kati Meißner. Man wolle nun verstärkt das Zusammenführen von Unterschieden in den anderen Gruppen und Sparten des Vereins thematisieren. „Wir sind mit der Trommelgruppe angefangen und haben gemerkt, dass immer mehr Menschen aus allen Schichten und Regionen dazukommen“, so Kati Meißner. „Inklusion ist, wenn alle mitmachen können“, heißt es vonseiten des Vereins.

Der Spaß am Trommeln steht ganz oben

„Der Spaß am Trommeln steht bei uns ganz oben“, berichtet Kati Meißner von den Trainingsnachmittagen, „denn Musik öffnet die Herzen.“ Aber die Bewegung und die gemeinschaftlichen Aktionen halten auch fit, sorgen für Konzentrations- und Merkfähigkeit, verbessern die Körperkoordination und fördern die Sensomotorik. „Stressabbau und Muskelaufbau sind weitere Effekte, die mit dem Trommeln in Verbindung gebracht werden“, ergänzt die Inklusionsbeauftragte.

Freitags sei für die Teilnehmer inzwischen der wichtigste Tag der Woche, so Meißner. „Und auch für die vielen freiwilligen Helfer, die hier mitwirken, ist das der tollste Tag: Sie treffen nur auf gut gelaunte Menschen, die sich schon darauf freuen, hier Spaß haben zu können“, zeigt sie sich begeistert vom Ergebnis der Aktion. „Man kann hier für knapp zwei Stunden einfach den Alltag vergessen.“

Musik von AC/DC bis Heino und Helene Fischer

„Wir trommeln zur Musik von AC/DC bis Heino“, beschreibt Kati Meißner die große Bandbreite. „Am liebsten Helene Fischer“, ergänzt sie noch. Einige Musikstücke gehören zum festen Trainingsprogramm und werden auch bei den zahlreichen Auftritten der Trommler gespielt. „In diesem Jahr haben wir noch ganz viele Auftritte.“ Der nächste Auftritt findet am 12. Mai in Syke statt bei der Verabschiedung des Lebenshilfe-Geschäftsführers Volker Hinte.

„Den größten Auftritt werden wir am 15. Juni im Vorprogramm der ‚Special-Olympics World Games 2023’ in Berlin haben, der weltweit größten inklusiven Sportveranstaltung“, freut sich Kati Meißner auf die Reise in die Hauptstadt. Auch am 20. Juni ist ein Auftritt in Kirchweyhe bei „Summer in the City“ geplant. „Unikat on Tour“ nennen die TSV-Trommler der Inklusionsgruppe ihre Reisepläne für die sie gerne noch einen Auto-Anhänger für den Transport der Gummibälle kaufen würden. Spenden sind willkommen.

Für das Trommeltraining seien einige Anfragen zur Teilnahme eingegangen. „Wir nehmen noch ein paar Leute dazu, und dann ist die erste Gruppe voll“, erklärt sie die Grenzen der Kapazität. Um weiteren Personen die Teilnahme zu ermöglichen, wird überlegt, eine zweite Gruppe ab 17 Uhr einzurichten.