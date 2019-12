60 Karten für die grünen Zweige

Wunschbaumaktion: KGS-Schülervertretung will Kinder beglücken

+ Am Baum in der Kirchweyher Kreissparkasse hängen noch einige Wunschkarten. Foto: Heinfried Husmann

Kirchweyhe - Von Heiner Büntemeyer. Die Aktion Weihnachtswunschbaum wird in Weyhe fortgesetzt: Am Samstag war in der Halle der Kreissparkasse Kirchweyhe der Start für eine neue Runde.