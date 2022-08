Karl Schmeichel stellt in der Wassermühle Sudweyhe aus

Von: Rainer Jysch

Der Künstler Karl Schmeichel zeigt in der Wassermühle Sudweyhe eine Auswahl seiner Bilder und Plastiken. „Dampf im Kessel“ nennt Schmeichel das Motiv eines seiner äußerst präzise ausgeführten Bleistiftzeichnungen (links im Bild). © Rainer Jysch

Er ist ohne Zweifel ein akribischer Künstler. Karl Schmeichel (70) aus Sottrum zeigt ab Samstag in der Wassermühle in Sudweyhe mit Bildern und Plastiken Beispiele seines Könnens.

Sudweyhe – Die Vernissage zur Ausstellung „Denn nichts vergeht, ohne dass Neues entsteht …“ startet um 17 Uhr. Jürgen Borchers, 1. stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde Weyhe, wird die Begrüßung übernehmen. Eine thematische Einführung folgt von Künstlerkollegin Maria Mathieu aus Bremen. Mit Gitarre und Gesang sorgt Ameel Hotaky für den musikalischen Rahmen.

Karl Schmeichel hat ein ausgeprägtes Gespür für das Besondere im Alltäglichen. Da wo andere achtlos vorübergehen, verfängt sich sein Blick, und er entdeckt Motive für seine Zeichnungen. So geschehen bei der Baustelle eines Hochregallagers. „Für mich ist der Augenblick entscheidend, wenn ich etwas sehe, was mich interessiert“, erklärt Schmeichel. Er achtet auf Muster, auf räumliche Strukturen und gibt das Gesehene in seinen Bleistiftzeichnungen detailgenau wieder.

Seine Leidenschaft für das Detail ist nicht zufällig

Seine Leidenschaft für das Detail ist nicht zufällig: Vor seinem Kunststudium in Kassel in den 1990er Jahren absolvierte Karl Schmeichel eine Ausbildung zum Maschinenschlosser und arbeitete in diesem Beruf an der Konstruktion von industriellen Maschinen. Vor allem Zahnräder, Kupplungen, Schraubstöcke, Dampfkessel und Zahnstangen, sind wiederkehrende Objekte bei Schmeichels großformatigen, bis ins letzte Detail ausgeführten Zeichnungen.

„Mein Spezialgebiet ist die Vergänglichkeit in allen Facetten“, sagt Schmeichel und verweist in diesem Zusammenhang auf die in reinem Schwarz und Weiß gehaltenen Motive von sterbenden Bäumen, die er fotografisch festgehalten und in seinem Atelier mit chinesischer Tusche auf Zeichenkarton übertragen hat. Selbst der Anblick eines „öligen, satten, schwarzen, in der Sonne silbrig glänzenden Ackerbodens“ hat den Künstler zu einer kontrastreichen Zeichnung angeregt.

„Das optische Potential ist das, was mich reizt“, erklärt er seine Herangehensweise. 30 bis 40 Fotografien erstellt er, bevor er zum Stift greift. „Die Zeichnung entsteht bereits beim Fotografieren“, ist sich Schmeichel sicher. Teilweise über einen Monat arbeitet er an einer einzigen, präzise ausgeführten Bleistiftzeichnung und bringt dabei sein technisches Verständnis zur „sichtbaren alten Technik“ ein, die es heute so nicht mehr gibt. Das Motto der Ausstellung lässt sich damit erklären.

„Ich denke am Objekt“

Auch bei seinen Plastiken findet Karl Schmeichel einen Weg zurück zu seinen beruflichen Wurzeln: Metall. Rostige Fundstücke wandelt der Künstler in sehenswerte Kunstobjekte mit Titeln wie „Füssler“, „Griffig“ oder „Vernetzt“. „Ich bin ein Macher“, fasst er seine künstlerischen Aktivitäten zusammen. „Und: ich denke am Objekt.“

„Diese Räume sind durch die Statik der Balken für meine Zeichnungen ideal“, schwärmt der 70-Jährige von den Ausstellungsräumen im Obergeschoss der Wassermühle. „Speziell die technischen Motive kommen hier besonders gut zur Geltung.“

Die Ausstellung mit Karl Schmeichels Werken in der Wassermühle Sudweyhe, Im Mühlengrund 15, ist vom 6. August bis zum 2. Oktober jeden Sonntag von 12 bis 18 Uhr zu sehen. Die Ausstellung wird von Aktionen vor und in der Wassermühle umrahmt, wie am 10. und 11. September mit Fotografien von Christine Mansfeld und Hartmut Bischoff, die ihre Aufnahmen im Garten der Wassermühle präsentieren werden.