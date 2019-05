Karin Busch auf den Spuren der Denkmale in Weyhe

Weyhe - Von Sigi Schritt. „In Weyhe gibt es mehr Denkmäler, als so mancher denkt.“ Das sagt Karin Busch. Die ehemalige Leiterin der KGS Kirchweyhe und Gästeführerin hat sich mit den zahlreichen Denk- und Mahnmalen in der Wesergemeinde beschäftigt. „Die Ältesten erinnern an die Kriege des 19. Jahrhunderts. Gemeint sind der deutsch-französische und der preußisch-österreichische Krieg.“

Busch hat das geschichtliche Wissen für zwei Fahrradtouren aufbereitet. Die erste geht bereits am kommenden Sonntag, 19. Mai, über die Bühne. Die Teilnehmer treffen sich um 14 Uhr am Kirchweyher Bahnhof am Kiosk der Weyher. Von dort aus geht es zum Gedenkstein in der Nähe der Felicianus-Kirche und weiter nach Sudweyhe. Einen Abschluss gibt es in Lahausen.

Der zweite Teil dieser Tour folgt am Sonntag, 30. Juni, um 14 Uhr. Die Fahrroute geht dann durch die Ortsteile Leeste, Erichshof und Melchiorshausen, sagt sie. Die Gästeführerin will Pausen bei den Denkmälern einlegen. Dabei will sie auch die Teilnehmer informieren, wie es mit dem Areal in Erichshof (wir berichteten) weitergeht.

Anmeldungen nimmt nicht das Kulturbüro der Gemeinde, sondern die Gästeführerin Karin Busch selbst entgegen – per Telefon unter 04203 / 70 89 435 oder per E-Mail an KarinBuschWeyhe@gmail.com.

Für den 20 Kilometer langen Rundkurs sind mit Einkehr etwa zweieinhalb Stunden vorgesehen.