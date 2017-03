Auslastung der Weyher Schulen verbessern

Weyhe - Von Sigi Schritt. Die Gemeinde Weyhe richtet zum kommenden Schuljahr einen neuen, dreigeteilten Schwebebezirk ein. Dies haben gestern Bürgermeister Andreas Bovenschulte sowie Fabian von Weyhe und Susanna Clottey aus dem zuständigen Fachbereich mitgeteilt. Zusammen mit dem in Kirchweyhe gibt es vier Areale.

Einzelne Straßen sind zu einem Schulbezirk zusammengefasst. Leben dort schulpflichtige Kinder, sollen sie die zugeordnete Bildungsstätte besuchen, lautet der Grundsatz.

Seit einiger Zeit besteht das Problem, dass Grundschulen in der Wesergemeinde zum Teil eine unterschiedliche Auslastung haben, sagt der Bürgermeister. Eine beim Stadtplanungsbüro Forum in Auftrag gegebene Prognose sieht den Trend zunehmender Schülerzahlen. Dieses Papier berücksichtigt auch neue Baugebiete. Die Verwaltungsmitarbeiter Fabian von Weyhe und Susanna Cotttey gehen davon aus, dass sich in den kommenden fünf Jahren die Anzahl der Erstklässler, die speziell nach Erichshof strömen, höher ist als die Kapazität der Schule dies zulassen würde. Eine Erweiterung durch einen Anbau sei unsinnig, so Bovenschulte, weil an anderer Stelle – in der Grundschule Leeste – ausreichend Plätze vorhanden sind.

Im Durchschnitt werden in den kommenden fünf Jahren im neuen, dreigeteilten Schwebebezirke die Eltern von 60 Kindern entscheiden, ob diese in Leeste oder Erichshof die Ganztagsgrundschule besuchen. Es geht jährlich also um die Verteilung von zwölf Kindern. Nach einer Vorlage für den Ausschuss für Schule, Kindertagesstätten und Jugend kommt das Planungsbüro zum Schluss, dass der Elternwunsch durch dieses Verfahren am ehesten in Einklang gebracht wird. Auch der Gemeindeelternrat stimme dem zu, so der Bürgermeister.

Gemeinsame Schulbezirke

... für die Paula-Modersohn-Becker-Ganztagsgrundschule Erichshof und für die Hundertwassergrundschule Leeste:

Aesenweg, Birkhuhnweg Hördener Straße, Schafweg, Alte Poststraße (Nr. 27-29 / Nr. 22-32), Brinkumer Straße, Hünken-Meyershof, Streitheide, Am Feldrain, Forstweg, Im Mühlenfeld, Syker Straße (ab Nr. 39 / ab Nr. 28), Am Grün, Gänsebachweg, Im Sande, Westerheide, Am Mühlbach, Gartenstraße, Kiebitzweg, Zum Immhof, Am Schmalen Bruch, Grenzweg, Kuhweg, Zur Bachstraße, Am Walde, Grützmacherstraße, Margarete-Steiff-Straße, Zur Böttcherei, Am Waldrand, Heideweg, Melchiorshauser Straße (ab Nr. 36), Zur Hördener Straße, Angelser Straße, (Nr. 1-33/Nr. 2-38), Hillersbruch, Mühlenfeldweg, Zur Streitheide, Auf dem Holzmoor, Hinter den Fuhren, Mühlenkamp (Nr. 5-21/Nr.12-28), Bachstraße, Hoher Deich, Pfauenweg, Bei dem Holzmoor, Hombachstraße (Nr. 1-5/Nr. 2-16) und Ristedter Straße.

... für die Ganztagsgrundschule Kirchweyhe und für die Paul-Maar-Grundschule Sudweyhe: Am Ellernbruch, Drohmweg (Nr. 1-17/Nr. 2-20), Im Mühlengrunde, Waldstraße, Appelallee, Duisburger Straße, Kirchweyher Straße (Nr. 1-49/Nr. 2-4d), Wittener Straße, Bochumer Straße, Essener Straße, Kölner Straße (Nr. 1-13/Nr. 2-20), Zum Hachetal, Bottroper Straße, Frankfurter Straße (Nr. 1-7/Nr. 2-4), Leipziger Straße, Breslauer Straße, Gelsenkirchener Straße, Mülheimer Straße, Dortmunder Straße, Hamburger Straße und Recklinghauser Straße.

• Der Schulausschuss tagt am Dienstag, 28. März, um 18.30 Uhr und befasst sich auch mit den Benutzungsgebühren für den Besuch von Kindertagesstätten.