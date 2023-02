Kantorei nimmt Nelson-Messe ins Visier

Von: Sigi Schritt

Mit einem besonderen Werk des Ausnahmekomponisten Joseph Haydn möchte die Kantorei der Felicianus-Gemeinde im Juni aufwarten: Kirchenmusikerin Elisabeth Geppert nimmt die Nelson-Messe ins Visier.

Weyhe – Elisabeth Geppert, Kantorin der Felicianus-Gemeinde, plant ein neues Projekt. Dafür will sie nicht nur die Kantorei der Kirche begeistern, sondern sucht auch Neulinge, die Lust haben, singend dabei mitzuwirken. Die hauptamtliche Musikerin der Gemeinde will eine besondere Messe von Joseph Haydn aufführen. Es handelt sich um die sogenannte Nelson-Messe.

Als Mitwirkende konnte Elisabeth Geppert bereits neben der Kantorei das Barockorchester Soli deo gloria gewinnen. Außerdem will die Kantorin für das Projekt neue Solisten einbinden. Der Termin für die Aufführung steht auch bereits fest: Sonntag, 18. Juni.

Was ist das Besondere an Joseph Haydn und dieser Messe? Das erklärt Elisabeth Geppert. Sie holt aus: Joseph Haydn lebte von 1732 bis 1809 und gilt als das musikalische Universalgenie der Wiener Klassik. Er gelte sogar als einer der größten Komponisten seiner Zeit.

Maßgeblich prägte er die verschiedenen Kompositionen der Klassik – wie die Sinfonie oder die Klaviersonate. Unter Musikkennern bekannt sei die Sinfonie mit dem Paukenschlag, sagt Elisabeth Geppert. Wie die Kirchenmusikerin berichtet, habe Joseph Haydn jenen Paukenschlag eingearbeitet, um Leute, die möglicherweise vor sich hin schlummerten, aufzuwecken.

Elisabeth Geppert berichtet weiter, dass Haydens Nelson-Messe im Jahr 1798 entstanden sei. Sie zähle zu den sechs großen Messkompositionen – neben der Schöpfung und den Jahreszeiten. Haydns Vokalwerk würde dabei einen krönenden Abschluss bilden.

Die Probenarbeit für dieses Stück sei gerade angelaufen, sagt Elisabeth Geppert. Wer ebenfalls Lust hat, mitzusingen, soll zu den Proben kommen, sagt Geppert. Derzeit singen 50 Männer und Frauen in der Kantorei.

„Der Zeitpunkt ist günstig, einzusteigen“, sagt Geppert. Im Wechsel proben dienstags um 19 Uhr in der Pfarrscheune im Wechsel die Damen und dann die Herren. Der ganze Chor trifft sich eine Stunde später. Bis 21.30 Uhr wird zusammen geprobt. „Singen ist wichtig für den Menschen“, sagt die Kirchenmusikerin. Hirnforscher hätten festgestellt, dass „Singen glücklich macht“. Es fördere den Gemeinschaftsprozess. Die Sängerin Silke Osterloh-Engler stimmt zu: „Man schaltet ab und lauscht beim Singen den anderen Stimmen.“

Übrigens: Singen in der Kantorei ist kostenlos. Man müsse nicht Mitglied der Kirche sein. Die jüngste Teilnehmerin in der Kantorei ist 22 Jahre alt. Die älteste Sängerin ist 90 Jahre alt - und könne noch hoch singen, zollt Barbara Groeneveld, ebenfalls eine Sängerin in der Kantorei, hohen Respekt.

Hintergrund: Die Nelson-Messe

Joseph Haydn schrieb die Messe für seinen langjährigen Auftraggeber und Patron Nikolaus II. Esterházy de Galantha. Sie entstand in einer schwierigen Zeit, nämlich in der Zeit der napoleonischen Kriege. Das zeigt sich auch darin, dass dies die einzige Messe Haydns ist, die in einer Moll-Tonart verfasst ist. Haydn komponierte die Nelson-Messe in knapp zwei Monaten im Juli/August 1798.

Die lateinische Bezeichnung Missa in Angustiis (Messe in Zeiten der Bedrängnis, der Not) nimmt Bezug auf die Koalitionskriege, in denen das Reich (und damit auch Österreich) an der Seite Großbritanniens, Spaniens und der Niederlande gegen das revolutionäre Frankreich kämpfte. Die Besetzung bestand zusätzlich aus drei Trompeten, da der Fürst seine Holzbläser entlassen hatte. Die ursprüngliche Besetzung war somit: Streicher, Trompeten, Orgel und Pauken. Haydn ergänzte später Holzbläser- und Hörnerstimmen. Die Messe weist viele düster klingende Momente auf, aber auch jubelnde Trompetenfanfaren.