Kandidatensuche hinter den Kulissen

Weyhe - Von Sigi Schritt. „Andreas Bovenschulte zieht als Oppositionsführer in die Bremische Bürgerschaft ein, er könnte sogar Nachfolger von Bürgermeister Carsten Sieling werden“ - diese beiden Szenarien hält der Bremer Oppositionsführer Thomas Röwekamp für realistisch. Das hätte aber für Weyhe weitreichende Folgen.

Der Bremer CDU-Fraktionsvorsitzende hofft, dass seine Partei einen Regierungswechsel stellt - der Christdemokrat geht im Gespräch mit dieser Zeitung aber fest davon aus, dass der amtierende Weyher Bürgermeister in der nächsten Legislaturperiode der Bremischen Bürgerschaft „in jedem Fall eine gewichtige Rolle“ in der Hansestadt einnimmt. Welche, das entscheiden laut Röwekamp die Bürger am 26. Mai parallel zur Europawahl. Aus Gründen des Interessenkonflikts müsste aus Sicht Röwekamps aber Andreas Bovenschulte spätestens mit der konstituierenden Sitzung eines aufgeben: das Bürgermeister-Amt im Nachbar-Bundesland.

Während das Rennen um die Bürgermeister-Nachfolge in Stuhr bereits auf Hochtouren läuft, halten sich in Weyhe die Parteien noch bedeckt. Da Bovenschulte in seiner Amtszeit mit der Politik und Verwaltung zahlreiche Groß- und Vorzeigeprojekte gestemmt hat und die Gemeinde fast auf links gedreht hat, hoffen Kommunalparlamentarier, dass Bovenschulte die Wahl in Bremen in letzter Minute nicht annimmt.

„Wir haben einen sehr guten Bürgermeister und sehen keinen Grund, über eine Nachfolge jetzt zu diskutieren. Anders als in Stuhr wählen wir parallel zur Europawahl keinen Bürgermeister“, sagt auf Anfrage der Weyher SPD-Vorsitzende Berthold Groeneveld. Ins gleiche Horn bläst auch Dietrich Struthoff, Vorsitzender der CDU in Weyhe. „Der Bürgermeister in Weyhe ist noch für einige Jahre gewählt. Er hat zwar angekündigt, nach Bremen zu gehen, aber im Mai entscheidet der Wähler. Die Frage, wie es weitergeht, stellt sich für uns erst in dem Moment, in dem Bürgermeister Bovenschulte kündigt.“ Die CDU habe zu diesem Zeitpunkt noch keinen Kandidaten. „Wir haben nur ein Anforderungsprofil an einen möglichen Bürgermeister-Kandidaten. Er sollte Leitungserfahrung im Öffentlichen Dienst haben und im höheren Dienst tätig gewesen sein.“ Der Christdemokrat kündigt an, dass die CDU das Gespräch mit den anderen im Rat vertretenden Parteien suchen werde. Die Liberalen möchten ebenfalls eine qualifizierte Kandidatin oder einen Kandidaten und führen Gespräche.

Annika Bruck von den Grünen gibt sich offener. Die Vorsitzende rechnet mit einem Wahltermin im Herbst. In Sachen Nachfolge sei bis dahin „zum Glück ja noch etwas Zeit“. Wer den Chefsessel übernimmt, müsse aus Sicht ihrer Partei eine wichtige Voraussetzung mitbringen: „Wir wünschen uns große, grüne Schnittmengen und Leidenschaft für Politik, gerne auch Verwaltungserfahrung.“

Hinter den Kulissen werden aber in den Reihen der Politik längst verschiedene Namen aus Weyhe gehandelt - so bringen einige zum Beispiel den ehemaligen Fachbereichsleiter Arnold Eckardt ins Gespräch, der in der kreisfreien Stadt Delmenhorst als Fachbereichsleiter fungiert. Er war für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Auch im Gespräch: Bettina Preißner, ehemalige Weyher Ordnungsamtsleiterin. Die Leesterin ist Wahlbeamtin und wurde für acht Jahre als Stellvertreterin des Bürgermeisters von Osterholz-Scharmbeck bestellt. In Doppelfunktion sei sie Dezernentin für Bildung, Soziales und Ordnung. Die Leesterin will sich zu Spekulationen nicht äußern. Ebenfalls im Blickfeld: Ina Pundsack-Bleith. Die Kämmerin habe die Weyher Finanzen bestens im Blick und mache als Stellvertreterin des Weyher Bürgermeisters einen guten Job, deshalb sei sie eine geeignete Kandidatin, heißt es.

Gleich zwei Sozialdemokraten wird der Job des Verwaltungschefs zugetraut: Frank Seidel, derzeit SPD-Fraktionsschef, und Falk Brozio, ehemaliger Weyher Ratsherr und Seniorberater für Betriebsräte.

„Ich möchte mich jetzt nicht an Spekulationen zur möglichen Nachfolge des Bürgermeisters beteiligen“, sagt Seidel auf Anfrage. „Seriös kann man das erst nach der Wahl in Bremen beantworten. Das sind ja noch knapp vier Monate, und dann stellt sich ja erst final die Frage. Das Amt des Bürgermeisters und der Respekt vor dem Wählervotum in Bremen sind zu wichtig, als das vorher Namen rauf und runter gehandelt werden und über ungelegte Eier spekuliert wird“, kommentiert er. Sein Parteifreund Brozio findet es „immer gut, wenn es mehrere Personen gibt, die man sich als Bürgermeister vorstellen kann. Das spricht für die Verbundenheit mit unserer Gemeinde und für die Leidenschaft an Kommunalpolitik. Ob und wann in Weyhe ein neuer Bürgermeister gewählt wird, ist aber ja noch völlig offen. Und bis dahin gibt es noch jede Menge zu tun.”

Und auch Annika Bruck selbst, einst Landtagskandidatin der Grünen und Fraktionsvorsitzende im Weyher Rathaus, wird zugetraut, sich erfolgreich um den Chefsessel bewerben zu können. „Natürlich gucken wir intern, aber auch extern, reden mit verschiedenen Personen und Parteien und haben Favoriten, aber eben noch keine abschließende Wahl getroffen“, so Bruck. „Insofern braucht es also ein wenig Geduld, aber haben wir ja auch noch einen tollen Bürgermeister.“

Sollte Andreas Bovenschulte tatsächlich zum Mai oder Juni kündigen, würde die Weyher Welt aus Sicht von Ina Pundsack-Bleith nicht untergehen. Sollte sein Posten im Juni „möglicherweise vakant werden“, dann ist mit einer Neuwahl nach dem kommunalen Wahlgesetz erst „nach den Herbstferien zu rechnen“. Bis zum Dienstantritt einer neuen Person übernehme sie als Vertreterin die Amtsgeschäfte.

Die repräsentativen Aufgaben werden laut der Ersten Gemeinderätin die ehrenamtlichen Vize-Bürgermeister wahrnehmen: Frank Seidel (SPD) und Ingrid Söfty (CDU).