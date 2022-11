Kammermusik-Konzerte mit Ars Moderna in Weyhe: Mehrfache Premiere

Neue Musik

+ © Jasmin Lindenthal/Querformat Ars Moderna: (v.l.) Alice Vaz, Pedro Vaz und David Cisternas haben sich der Interpretation und Verbreitung von Kammermusik verschrieben. © Jasmin Lindenthal/Querformat

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Dierck Wittenberg schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Zwei Kammermusik-Konzerte des Streicher-Trios Ars Moderna in Weyhe versprechen mehrfache Premieren – in Anwesenheit der Komponistinnen Snezana Nesic und von Marijana Janevska.

Weyhe – Zeitgenössische Kammermusik von einem internationalen Ensemble in Wohnzimmer-Atmosphäre: Ars Moderna kommt Anfang Dezember für zwei Konzerte nach Weyhe. Dabei wird das Streicher-Trio aus Geige, Bratsche und Cello Kompositionen von Snezana Nesic und von Marijana Janevska spielen. Deren Stück „disErruption“ wird dabei seine Uraufführung erleben.

Zudem haben sich beide Komponistinnen für die Konzerte angekündigt, sie wollen ihre Werke dem Publikum mit persönlichen Worten vorstellen.

Auch die Auftrittsorte versprechen Neues: Das Konzert am Freitag, 2. Dezember, ab 20.30 Uhr wird das allererste in der neuen Kulturscheune in Leeste sein – im Bühnenbereich des zweiten Obergeschosses.

Als Konzert-Ort vielfach erprobt ist dagegen die Sudweyher Wassermühle. Allerdings wird Ars Moderna dort am Samstag, 3. Dezember, ab 16 Uhr inmitten der aktuellen Ausstellung lettischer Künstlerinnen und Künstler spielen. Deshalb spricht Weyhes Gemeinde-Sprecher im Vorfeld der Konzerte von einer „Dreifachpremiere“.

Was er außerdem hervorhebt: Dass es sich hier um Künstlerinnen und Künstler handelt, die sonst in Sälen wie der Bremer Glocke spielen. Die Weyher Konzerte versprächen dagegen Wohnzimmer-Atmosphäre im intimen Rahmen. Allerdings empfiehlt das Kulturbüro wegen der begrenzten Platz-Zahl, sich vorab anzumelden (per E-Mail an kultur@weyhe.de).

Ars Moderna besteht aus den Profi-Instrumentalisten Alice Vaz, ihrem Bruder Pedro Vaz sowie David Cisternas und hat sich 2013 gegründet. Die Mitglieder stammen aus Portugal beziehungsweise Chile. Alice Vaz kam 2008 nach Deutschland und ist im vergangenen Jahr nach Weyhe gezogen. Im Sommer desselben Jahres folgte mit einer „Reise durch die Klassik“ auf dem Marktplatz das erste Ars-Moderna-Konzert in der Gemeinde, seinerzeit als Quartett.

Laut der Ankündigung von Sören Giese aus dem Kulturbüro der Gemeinde sind bis zu sieben Musikerinnen und Musiker bei Ars Moderna beteiligt. Dabei würden stets auch neue Wege bestritten und Verbindungen mit unterschiedlichen Kooperationspartnern eingegangen.

In diesem Fall über eine Verbindung nach Hannover: Marijana Janevska, Jahrgang 1990, stammt aus Skopje, Nordmazedonien, und lebt in Hannover, wo sie an der Hochschule für Musik, Theater und Medien (HMTM) studiert hat. Ihre Arbeit „disErruption“ wird in Weyhe ihre Uraufführung erleben, der Ankündigung zufolge „Neue Musik im wahrsten Sinne des Wortes“. Also durchaus anspruchsvoller Stoff – für die Musiker. Alice Vaz berichtet, dass sie anfangs für sechs Sekunden des Stückes eine Stunde benötigt habe. Dabei hebt sie die Präzision, Klarheit und Leichtigkeit des Ausdrucks hervor: „Das muss klingen wie Glas.“

Auch die Kompositionen der aus Serbien stammenden Snezana Nesic bereits international aufgeführt. Sie ist Dozentin für Neue Musik und Komposition an der HMTM. Ihr Stück „Solnce Odno“ (2004/2006), das zweite bei den Konzerten, basiert auf einem Kurzgedicht: „Eine Sonne“ von Marina Cwetaeva. Alice Vaz spricht hier von einem „leuchtenden Klang“.

Beide Stücke zeigten, was die Instrumente, für die sie geschrieben sind, ausmache, erklärt Vaz. Sie seien „sehr menschlich geschrieben“, lobt die Violinistin, und: „Ich finde, das ist Musik, die für sich spricht.“

Konzert-Termine

Freitag, 2. Dezember, 20.30 Uhr in der Kulturscheune (Henry-Wetjen-Platz 4a) und Samstag, 3. Dezember, 16 Uhr, in der Sudweyher Wassermühle (Im Mühlengrunde 15). Der Eintritt kostet je 10 Euro. Anmeldungen an kultur@weyhe.de.