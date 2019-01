Kameras für den Vorplatz gewünscht

VON SIGI SCHRITT

Weyhe – Die jüngsten Einbruchsversuche in das Kirchweyher Bahnhofsgebäude bringen für Heiko Blank und Florian Schneider das Fass zum Überlaufen. Schneider betreibt den Kiosk der Weyher (KdW), und Blank leitet das ReiseCenter Kirchweyhe. Beide Unternehmen sind Mieter der Immobilie, die der Gemeinde Weyhe gehört. Sowohl Blank als auch Schneider fordern eine Videoüberwachung für den Bahnhofsvorplatz – als Ergänzung für die bestehende Anlage in der Unterführung zum Mittelbahnsteig.

„Es ist gerade mal vier Wochen her, seit Unbekannte versucht haben, in unseren Aufenthaltsraum zu gelangen“, schimpft Blank. Die Täter wollten in die Räume des Reisebüros durch ein zum ICE-Gleis gerichteten Fenster gelangen. Sie scheiterten aber laut Blank an der soliden Konstruktion. Die Fenster bestehen aus einer Mehrfachverglasung, und die Rahmen sind mit mehreren Zapfen gesichert. Dennoch haben die Unbekannten einen Teil der Fensterdeko entwendet: Fähnchen und Disney-Werbemittel. „Keine großen Kosten.“ An Heiligabend versuchten Unbekannte, gewaltsam die Tür zum KdW zu öffnen. Aber die erwies sich wie zuvor die Fenster als wehrhaft.

In den Jahren seien die Geschäfte immer mal wieder in den Schließzeiten ins Visier von ungebetenen Gästen geraten – mal hätten sie es geschafft einzudringen, mal nicht. Florian Schröder kann sich noch gut an die Anfangszeit erinnern. In kurzen Zeitabständen waren Einbrecher dreimal hintereinander bei ihm eingestiegen. Die Konsequenz: Die Zigaretten werden jeden Abend aus den Regalfächern genommen und verwahrt. Und die Mitarbeiter des Reisebüros achten darauf, dass größere Geldbeträge rechtzeitig zu den örtlichen Kreditinstituten gebracht werden. Ansonsten setzen die Reiseverkehrskaufleute auf Zahlungsmittel wie EC- und Visa-Karten, so Blank.

Um Täter abzuschrecken, wünschen sich Schneider und Blank für den Vorplatz und auch für den Weg zur Unterführung Kameras in vier Metern Höhe. Damit werde die Sicherheit verbessert, sagen beide. Blank und Schneider sprechen sich für eine Erweiterung der bestehenden Anlage aus. „Es ist schön, dass mehrere Kameras in der Unterführung zum Gleis installiert sind, aber was passiert oben?“, fragt Blank. „Was ist, wenn jemand einen anderen Fahrgast wie in Berlin die Treppe hinunter schubst?“ Er arbeite seit 18 Jahren im Bahnhof und fühle sich auf dem Bahnhofsgelände nicht unsicher.

„Dort ist auch kein Kriminalitätsschwerpunkt“, sagt Thomas Gissing, Sprecher der Polizeiinspektion Diepholz. Er räumt ein, dass hier und da mal ein Fahrrad wegkommt und auch Vandalismusschäden vorkommen, aber der Ort grundsätzlich sicher sei.

Die Diskussion um eine Kameraüberwachung flamme immer wieder auf, so Gissing. „Es gibt Experten, die sagen, dass die Sicherheit dadurch erhöht wird, andere Experten wiederum sagen, dass eine Verbesserung der Sicherheit nur vorgegaukelt wird. Denn es erfolgt in der Regel kein unmittelbarer Zugriff.“

Der Polizei sei nicht bekannt, dass der Bedarf einer Erweiterung besteht. „Der Vorplatz des Kirchweyher Bahnhofs ist nicht mit dem Vorplatz des Bremer Hauptbahnhofs zu vergleichen“, so Gissing. Um eine 24-Stunden-Überwachung zu realisieren, müssten hohe datenschutzrechtliche Hürden überwunden werden.

Thomas Gissing empfiehlt, dass sich die Geschädigten zusammen mit der Gemeinde und der Polizei an einen Tisch setzen, um geeignete Maßnahmen zu treffen. Unter anderem bleibt weiterhin die Straßenbeleuchtung die ganze Nacht an, sagt auf Anfrage Doris Salomé, zuständige Fachbereichsleiterin der Gemeinde. Ob eine Erweiterung der bestehenden Anlage infrage kommt, sei eine Sache der Notwendigkeit. „Das muss sorgfältig geprüft werden.“

Im Haushalt für dieses Jahr ist zwar die Summe von 50 000 Euro angegeben für eine weitere Videoüberwachung. Aber es geht laut Salomé darum, die Fahrradunterführung in den Blick zu nehmen.