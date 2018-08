Kamele, Clowns und wilde Cowboys

Weyhe - Der Circus Salino gastiert von morgen bis Sonntag, 9. bis 12. August, an der Straße Auf dem Geestfelde in Weyhe. Im Zelt zeigen die Akteure unter anderem eine Kamel-Karawane, Pferdedressuren, eine Ziegenshow, Seiltänzer, die Clowns Deppo und Banane und eine Wild-West-Show mit Cowboys und Lassospielen.

Zu Essen gibt es Zuckerwatte, Popcorn und andere Leckereien. „Und in den Pausen können sich Besucher vom Wohlergehen unserer vierbeinigen Mitarbeiter in der Tiershow persönlich überzeugen“, kündigt der Zirkus in einer Pressemitteilung an.

Zu folgenden Zeiten sind Shows geplant: Donnerstag 17 Uhr, Freitag 17 Uhr, Samstag 11 und 14 Uhr sowie Sonntag 11 Uhr. Kinder bekommen Karten ab zehn Euro, Erwachsene ab zwölf Euro. Am Donnerstag, Samstag (Vorstellung um 11 Uhr) und Sonntag gibt es Vergünstigungen für Erwachsene. Freitags haben alle Väter freiem Eintritt.