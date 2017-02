Kahlschlag in „grüner Oase“ erhitzt die Gemüter

Die zahlreichen Bäume und Büsche, die einst am Regenrückhaltebecken standen, mussten bei den Pflegearbeiten weichen. - Foto: Kreykenbohm

Moordeich - Von Julia Kreykenbohm. Christa T. (Name geändert) wirkt noch immer fassungslos, wenn sie den Blick über das Ufer des Regenrückhaltebeckens wandern lässt. Dieses befindet sich an der Grenze der Ortsteile Stuhr und Moordeich. Auf der einen Seite liegt die Rheinallee, auf der anderen die Gärten der Häuser der Elbestraße. In einem davon wohnt auch Christa T.

Der Boden um das Becken ist stellenweise aufgewühlt, schwere Fahrzeuge haben ihre Reifenspuren hineingepresst. Einige Bäume recken ihre kahlen Zweige dem Himmel entgegen, während von anderen nur noch die hellen Stümpfe zu sehen sind. Ein trostloses Bild. „Das hier war mal eine grüne Oase“, berichtet Christa T. „Es wuchsen Erlen, Weiden, Walnuss- und Haselnussbäume. Eichhörnchen sprangen von Ast zu Ast und Singvögel hatten dort ihr Zuhause.“ Bekannte hätten sie und andere Anwohner der Elbestraße um diesen Anblick beneidet.

Dann seien die Maschinen im Auftrag des Abwasserverbandes angerückt und hätten sich am Ufer des Regenrückhaltebeckens entlanggearbeitet. „Pflegearbeiten“, nennt es Fred Mendrzik, technischer Leiter des Abwasserverbandes. Christa T. spricht hingegen von einem „Kahlschlag“.

+ So sah es am Regenrückhaltebecken zuvor aus.

„Niemand hätte etwas dagegen gehabt, wenn ein paar Bäume und Büsche zurückgestutzt worden wären. Aber mussten es gleich so viele sein?“, fragt sie. Mendrzik erklärt: „Das Gelände gehört dem Abwasserverband und dieser hat dafür zu sorgen, dass die Anlage in Schuss gehalten wird. Immerhin dient sie dem Hochwasserschutz.“

„Kahlschlag“ habe auch Vorteile

Das Ganze möge jetzt wie ein Kahlschlag aussehen, aber es habe auch Vorteile. „Es gab schon zwei Anzeigen, weil Leute illegal ihren Müll dort entsorgt haben. Darum musste sich dann der Abwasserverband kümmern. Nun können Täter nicht mehr so leicht unerkannt bleiben.“

Für Christa T. und viele ihrer Nachbarn ist das kein Trost. „Wir hätten uns zumindest gewünscht, dass man uns durch eine Nachricht vorgewarnt hätte.“ Sie und andere Anwohner hätten kleine Laubhäufchen für Igel aufgeschichtet. Als die Bagger so plötzlich auftauchten, hätten sie diese nicht mehr rechtzeitig retten können.

Sollten Igel darin Quartier bezogen haben, seien sie vermutlich Opfer der Maschinen geworden. „Auch meinen Libiskus haben sie abgesägt. Meine Nachbarin hat ihren Busch gerade noch so retten können“, berichtet Christa T. Andere Anwohner, die über den Zeitraum der Arbeiten nicht zuhause gewesen sind, seien bei ihrer Rückkehr regelrecht geschockt gewesen.

Doch auch andere Bürger aus Moordeich hätten sich verständnislos geäußert. „Es gibt auch Leute, denen das gleichgültig ist oder die es sogar gut finden. Aber die meisten, die ich gesprochen habe, können das nicht nachvollziehen.“ Eine Neubepflanzung des Geländes ist übrigens nicht geplant.

Christa T. lebt seit 15 Jahren an der Elbestraße. Es habe in dieser Zeit ab und zu Stutzungen gegeben, aber einen solchen Kahlschlag habe sie noch nie erlebt. „Es ist nicht mehr zu ändern“, sagt sie bedauernd. Rechtlich sei das ja auch alles in Ordnung. Aber sie hofft inständig, dass künftig Verbände und Behörden, wenn es um solche Arbeiten geht, etwas mehr Fingerspitzengefühl zeigen und Anwohner rechtzeitig informieren. Das könne viel Frust und Trauer vermeiden.