Satter Klang und eine Überraschung

Von: Rainer Jysch

Die Musiker der Big Band und des Rock-Pop-Orchesters der KGS Leeste standen gemeinsam auf der Forumsbühne und präsentierten sich einer Jury zur Vorentscheidung des „ROSA 23“-Musikwettbewerbs für Schulbands. © Rainer Jysch

Jury für den Vor-Entscheid im Musikwettbewerb „ROSA23“zu Gast in Leeste

Leeste – Unter dem Motto „ROSA 23 – Ihr spielt die Musik“ ist der nur alle zwei Jahre ausgetragene Musikwettbewerb des Rotary Club Bruchhausen-Vilsen jetzt in die vorentscheidende Runde gegangen.

Ziel des Wettbewerbs ist es, Schulen in den Landkreisen Diepholz, Verden und Nienburg ab der fünften Klasse im künstlerischen Bereich in den Kategorien Pop, Big Band, Chor und Musical zu unterstützen. Der Rotary Club und verschiedene Sponsoren, darunter auch die Mediengruppe Kreiszeitung, machen sich für dieses Ziel stark.

Finale und Preisverleihung finden im kommenden Jahr auf großer Bühne vor rund 1000 Zuschauern in Bruchhausen-Vilsen statt. Dem Sieger-Ensemble winkt ein Pokal und eine Aufnahmesession in einem Bremer Tonstudio.

Alle Final-Teilnehmer erhalten ein Preisgeld von 500 Euro. „Rosa“ steht übrigens für die ersten beiden Buchstaben des Rotary Clubs sowie die letzten beiden Buchstaben des Mit-Sponsors Vilsa.

Insgesamt haben sich 13 Musikgruppen und eine Solo-Künstlerin aus zehn Schulen zum aktuellen Wettbewerb angemeldet.

Am Freitag nahmen das Rock-Pop-Orchester in Kooperation mit der Big Band der KGS Leeste die Gelegenheit wahr, sich im Rahmen der Vorentscheidung mit Musikbeiträgen im Forum der Schule zu präsentieren. Als Solokünstlerin beteiligte sich die 17-jährige Ameel Hotaky mit Eigenkompositionen.

Die dreiköpfige Abordnung der Jury mit Arne Bär, Alice Schindler-Mertens und Horst Wiesch verfolgte die Musikbeiträge aufmerksam.

Zunächst zeigten die Big Band und das Rock-Pop-Orchester unter der Leitung von Maike Diedrichs und George Stein innerhalb von 20 Minuten Beispiele ihres Könnens. Instrumentalstücke aus den Filmen „Ghostbusters“ und „Shrek 2“ sowie aus Musicals wie „Flash Dance“ dominierten die Vorträge.

Auch das Stück „Never Gonna Give You Up“ von Rick Astley wurde in einer Instrumentalversion präsentiert. Die Band-Musikerinnen Amy Benthe und Theresa Enders moderierten humorvoll die kleine Show.

„Ich hoffe, dass ihr uns überzeugen könnt. Wir sind ganz, ganz gespannt“, sagte Arne Bär vor der Präsentation. Hinterher lobte er den ausgewogenen, vollen und guten Klang der Instrumentalisten. Beeindruckt zeigte er sich von der Rhythmik. Leichte Kritik übte er nur an der Dynamik. Der Musikbeitrag von Ameel Hotaky, die sich an der Gitarre, Keyboard und Loop-Station selbst begleitete, lief außerhalb der Bewertung. Auf jeden Fall wolle man der Singer-Songwriterin die Chance geben, sich zu präsentieren, sagte Arne Bär. „Vielleicht auch, um uns zu überzeugen, dass wir unser Regelwerk ändern und zukünftig den Wettbewerb auch für Einzelkünstler freigeben“, so der Jury-Sprecher.

Ameel Hotaky, Singer-Songwriterin aus Leeste, überzeugte mit Eigenkompositionen an der Gitarre, Keyboard und Loop-Station auch außerhalb der Konkurrenz. Die Jury überlegt jetzt, ob sie Ameel beim Finale als Gastkünstlerin auftreten lassen soll. © Rainer Jysch

Nach Ameels Vortrag zeigten sich die Preisrichter sehr beeindruckt vom Können der jungen Künstlerin. Möglicherweise werde man ihr auch die Chance geben, im März beim Finale in Bruchhausen-Vilsen als Gast aufzutreten.

Die Entscheidung, welche fünf Musikgruppen sich beim Finale am 10. März in der Mensa-Halle des Schulzentrums Bruchhausen-Vilsen um den Sieg bemühen dürfen, obliegt einer Jury aus Mitgliedern des Rotary Club Bruchhausen-Vilsen und Sponsoren. Das abschließende Urteil soll noch vor Weihnachten gefällt werden.