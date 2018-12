Im Mai und Juni an die Leistungsgrenze geraten

Weyhe - Von Philipp Köster. Zwei Fotos, aufgenommen innerhalb einer Minute, zeigen die ganze Dramatik: Eben noch raucht es „nur“ aus dem Dach. Kurze Zeit später sind Pfannen abgeplatzt und dichter Qualm tritt aus. „Es ist der Moment unmittelbar vor der Durchzündung“, sagt Gemeindebrandmeister Bernd Scharringhausen. Dann brennt das Dach des Mehrfamilienhauses.

Das Feuer im Mai an der Rumpsfelder Heide war einer von vier Großbränden, die die Weyher Feuerwehren in diesem Jahr zu bewältigen hatten. Gemeldet hatte das Feuer ein Mitglied der Lahauser Ortsfeuerwehr, das in einer der Dachgeschosswohnungen lebte. „Er hat alles verloren.“ Kurzerhand hätten die Feuerwehren Geld gesammelt, „dass er sich Kleidung kaufen konnte“.

Scharringhausen und sein Stellvertreter Folkard ziehen im Pressegespräch Jahresbilanz. 2018 ist bis jetzt von der Anzahl der Einsätze her nicht rekordverdächtig, aber vor allem im Mai und Juni seien die Löschkräfte zuweilen an die Leistungsgrenze gekommen. „Wir mussten 15 Tage am Stück ausrücken“, sagt Scharringhausen, zu kleineren und mittleren Bränden, zu technischen Hilfeleistungen etwa bei Verkehrsunfällen und ausgelösten Brandmeldeanlagen in Gewerbebetrieben.

Neben dem Großbrand an der Rumpsfelder Heide – das Haus wird Wittrock zufolge für einen siebenstelligen Betrag saniert – waren die Feuerwehrleute noch beim Scheunenbrand auf Hof Schierenbeck aktiv sowie beim Hausbrand an der Dürerstraße. Vergleichsweise glimpflich verlief der Einsatz vergangene Woche am Högemannsweg, als es im Dach eines Einfamilienhauses brannte.

Daneben schlagen zwei Fehlalarme zu Buche: In einem Fall dachte ein Bürger, es brenne in Weyhe, doch das war die Rauchwolke aus dem Meppener Moor. „Keiner muss Angst haben, dass er für solch einen Einsatz bezahlen muss“, unterstreicht Wittrock. Es sei vielmehr wünschenswert, dass die Bürger die Feuerwehr riefen. Auch das Problem der unzureichend gewarteten Brandmeldeanlage, das die Feuerwehren vor allem in Sudweyhe und Dreye in den vergangenen Jahren genervt hatte, ist vom Tisch. „Die Firmen zahlen lieber die Wartung als die Rechnung von der Gemeinde“, sagt Wittrock.

Auf 314 aktive Mitglieder kann das Kommando zählen, zwei weniger als 2018. Gerne gesehen sind Erwachsene, die die Ausbildung beginnen, etwa wenn sie über ihre Kinder die Arbeit der Feuerwehr schätzen lernen. Die Nachwuchsarbeit spiegelt sich mit leicht steigenden Zahlen in der Jugend- (128 statt 122) und Kinderabteilung (58 statt 55) wider. Doch nicht alle Aktiven sind gleichermaßen rege dabei, aus verschiedensten Gründen. Das führt dazu, dass die Feuerwehrführung mit der Anschaffung von digitalen Meldeempfängern und dünnen Einsatzjacken Reize zur Motivation setzen will. Die bekommt nämlich nicht jeder, sondern nur, wer auch Dienste versieht.

Die größte Errungenschaft 2018 ist der Einsatzleitwagen in Kirchweyhe, eine hochmoderne, top ausgestattete Zentrale, in der speziell geschulte EDV-Kräfte wirken. In den kommenden Jahren muss die Feuerwehr etwas zurückstecken. Die Gemeinde saniert die KGS und den Leester Ortskern. „Auch unsere Kinder gehen hier in die Schulen“, sagt Wittrock. Die Gerätehäuser werden erst ab 2025 angefasst. Doch der Kompromiss mit der Gemeinde ist, dass es jedes Jahr mindestens ein Fahrzeug gibt. In Kürze wird ein neuer Mannschaftstransportwagen für Lahausen angeliefert. Im Jahresverlauf folgen Löschfahrzeuge für Dreye und Erichshof.