50 Jahre nach Entlassung: Ehemalige Schüler der Volksschule Leeste treffen sich

Leeste - Von Heiner Büntemeyer . Fünf Jahrzehnte nach ihrer Entlassung haben sich kürzlich ehemalige Schüler der Volksschule Leeste getroffen. Brigitte und Heiko Siemer hatten zu einem Klassentreffen eingeladen, an dem auch ihr damaliger Lehrer Volker Dietrich teilnahm. Von den damals 25 Schülern waren immerhin 18 zu der Feier gekommen.

Sie blicken auf einen stetigen Wechsel zurück: Ostern 1960 waren sie in Melchiorshausen, Erichshof und Leeste eingeschult worden. Nach der dritten Klasse wurden die Erichshofer Schüler nach Leeste umgeschult, und auf die zwei Leester Klassen verteilt.

Ein Jahr später wechselten einige Schüler auf die Mittelschule nach Brinkum, sodass die verbliebenen Schüler nur noch eine Klasse belegten.

Aber zwei Jahre später wurde die Klasse wieder auseinander gerissen, weil jetzt die Mädchen und Jungen aus Melchiorshausen die Volksschule in Leeste besuchten. Dass der Zusammenhalt trotz der vielen Wechsel und der immer neuen Mitschüler so gut war, lag auch an ihrem Klassenlehrer Volker Dietrich. Er hatte die Klasse im fünften Schuljahr als sogenannter „Junglehrer“ übernommen, legte mit dieser Klasse zwei Jahre später erfolgreich seine zweite Lehrerprüfung ab und blieb bis zum Ende ihrer Volksschulzeit 1969 ihr Klassenlehrer.

Hermann Nutsch hatte für die Wiedersehensfeier eine „Zeitreise“ vorbereitet. Er erinnerte an die Faltwand, mit der sich ihr Klassenraum teilen ließ und hinter die Schüler „verbannt“ wurden, wenn sie den Unterricht gestört hatten, Arbeiten nachschreiben oder nachsitzen mussten. Er erinnerte auch an die gesunde Rivalität zwischen den beiden Parallelklassen, die sich insbesondere bei den Bundesjugendspielen zeigte.

Eine eigenartige Rolle spielte in ihrem Schulleben 1967 das „Kurzschuljahr“, als Schulbeginn und Schulentlassung in Niedersachsen von Ostern auf den 1. August umgestellt wurden.

Unvergessen ist ihnen die Abschlussfahrt mit der Parallelklasse nach Altenau. Wanderungen unternahm ihr Klassenlehrer nicht nur in Altenau, sondern auch in die Leester Marsch. Die Ehemaligen erinnern sich an den naturkundlichen Anschauungsunterricht und die lästigen Aufsätze.

Bei einer dieser Wanderungen erlebten sie eine große Enttäuschung: An einem heißen Sommertag freuten sie sich, der Hitze in der Schule entkommen zu sein, weil ihr Lehrer mit ihnen eine Wanderung in die Marsch unternahm. Bei der Rückkehr standen sie aber vor einer leeren Schule, weil alle Mitschüler hitzefrei bekommen hatten und schon längst zu Hause waren.