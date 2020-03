Junge Union sucht Einkaufshelfer

Weyhe – Dem Aufruf der Jungen Union (JU) Deutschland, in der Corona-Krise kranken und älteren Menschen beim Einkauf oder anderen Erledigungen zu helfen, schließt sich die JU Weyhe an.

Freiwillige Helfer und Hilfesuchende können sich auf www.die-einkaufshelden.de anmelden und werden einander, der Region nach, zugeordnet. Da nicht jeder Hilfesuchende das Internet nutzt, kann ein vorgefertigter Aushang online ausgedruckt und von Freiwilligen in der Nachbarschaft ausgehängt oder verteilt werden.

Die JU Weyhe wünscht sich eine hohe Hilfsbereitschaft in der Wesergemeinde. „Es ist wichtig, dass wir als junge Generation besonders die älteren Bürger schützen und beschützen”, schreibt Vorsitzende Yasmine Goldschmidt in einer Pressemitteilung. „Wer zur Risikogruppe gehört, muss doppelt vorsichtig sein, was öffentliche Räume angeht. Daher ist eine Anforderung an alle Helfer, selbst gesund zu sein und die gebotenen Hygieneregeln zu befolgen.“