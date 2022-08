Jürgen Herrmann ärgert sich über Kannen-Schwund in Kirchweyhe

Von: Dierck Wittenberg

„Denen soll die Hand abfallen“: Jürgen Herrmann hat kein Verständnis für Mitbürger, die sich auf dem Friedhof selbst bedienen. Besonders, weil das zulasten der Ältesten geht. © Dierck Wittenberg

Pflanzen brauchen Wasser, um nicht zu vertrocknen. Das gilt für die Blumen im Garten und auf dem Balkon, aber auch für Grabschmuck. Dafür stellen Friedhofsverwaltungen den Besuchern unter anderem Gießkannen zur Verfügung. Aber wenn es ums Zurückbringen geht, nehmen es offenbar nicht alle Besucher so genau.

Kirchweyhe – Auf dieses Problem ist Jürgen Herrmann vergangen Freitag bei seinem Besuch auf dem Kirchweyher Friedhof gestoßen. Der Rentner besucht dort regelmäßig das Grab seiner Eltern und das eines Freundes. Er wollte sich um die Blumen kümmern, denen die Trockenheit in diesem Sommer zu schaffen macht.

Indes musste er dafür länger als üblich nach einer Gießkanne suchen: Die beiden Kannen-Ständer in der Nähe des elterlichen Grabes seien leer gewesen, erinnert er sich. Erst bei einem dritten wurde er laut seiner Schilderung fündig. Auf dem gesamten Friedhofsgelände seien nur fünf Gießkannen vorhanden gewesen, schreibt Herrmann in einer Nachricht an die Redaktion.

Der Friedhof zwischen dem Hache-Wäldchen Ellernbruch und der Kirchweyher Straße ist nach Angaben der Friedhofsverwaltung mehr als vier Hektar groß. Insgesamt 13 Halterungen für jeweils mehrere Gießkannen stehen demnach dort bereit.

Nachdem Jürgen Herrmann mehrere von ihnen leer angetroffen hatte, erkundigte er sich bei der Friedhofsverwaltung. Ihm sei gesagt worden, dass sie laufend entwendet werden, berichtet er. „Ich bin ein Freund klarer Worte“, sagt Herrmann und drückt es drastischer aus: „Die werden geklaut.“

Was ihn daran besonders ärgert, sind die Folgen für betagte Angehörige. Ihm selbst bereite es keine Probleme, mit mehreren Litern Wasser gefüllte Kannen zu tragen. Aber es gebe ältere Friedhofbesucher, die mit Zehn-Liter-Kannen keine weiten Wege mehr zurücklegen können.

Besucher tauschen friedhofseigene Kannen mit älteren Modellen von zuhause

Dass es diesen Schwund gibt, bestätigt Silvia Windler von der Friedhofsverwaltung der Felicianus-Kirchengemeinde bei einem Besuch vor Ort. Ihr zufolge beschränkt sich der Schwund nicht darauf allein. Sie hat zudem beobachtet, dass offenbar manch ein Besucher friedhofseigene Kannen mit älteren Modellen von zuhause tauscht.

Die Brauseköpfe zum Aufstecken würden die Mitarbeiter immer abnehmen. „Wenn man die dran lässt, sind die sofort weg.“ Windler und die Friedhofsgärtnerin Daniela Hasche berichten zudem von Blumen oder Blumentöpfen, die von Gräbern verschwinden.

Der finanzielle Schaden für eine einzelne grüne Kanne mag gering sein. Aber dass er von den Friedhofsgebühren, die auch er zahlt, beglichen werden muss, ist ein weiterer Punkt, der Herrmann ärgert. Aber noch mehr ärgert ihn, der Kannen-Klau besonders zulasten der ältesten geht. Denen die zum Friedhof kommen und die möglicherweise niemanden mehr haben. „Sie sollten sich schämen, dass sie sogar noch auf dem Friedhof klauen. Früher hätte man gesagt, denen sollte die Hand abfallen“, schreibt er.

Friedhof ist rund um die Uhr offen

Ob andere Angehörige oder Besucher von außerhalb die Kannen und Blumen mitgehen lassen – darüber könne man nur spekulieren. Der Friedhof sei rund um die Uhr offen und Richtung Ellernbruch sei man schnell verschwunden, so die Friedhofsmitarbeiterinnen. Auf frischer Tat hätten sie noch nie jemanden ertappt.

Die Friedhofsmitarbeiterinnen kennen die Auswirkungen. Besucher brächten dann eigene Kannen im Fahrradkorb mit. Oder man braucht mitunter Geduld, bis wieder eine Kanne frei wird. „Wenn wir sehen, dass es Stau am Wasserhahn gibt, wissen wir: Wir brauchen wieder Kannen“, erzählt Friedhofsgärtnerin Hasche. 48 Stück habe sie gerade erst wieder bestellt, nachdem das Lager zuletzt im Frühjahr aufgefüllt worden war. „Die Hälfte davon können wir direkt aufhängen“, schätzt Hasche.

Es gibt Friedhöfe, auf denen Gießkannen angekettet sind, ähnlich wie Einkaufswagen am Supermarkt: Man muss per Plastik-Chip oder Münze ein Schloss öffnen. Jürgen Herrmann hofft, dass durch seinen Einsatz „weniger geklaut wird“. Deshalb hatte er sich an die Kreiszeitung gewandt. Der letzte Satz seines Briefs: „Wer jetzt ein schlechtes Gewissen kriegt, könnte ja eine neue Kanne kaufen und sie heimlich auf den Friedhof bringen.“