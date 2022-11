Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium erklingt in der Felicianuskirche

Von: Dierck Wittenberg

5 von 45: Die Kantoreimitglieder (v.l.) Lena Wetjen, Barbara Groeneveld, Silke Osterloh-Engler, Rudi Preuß und Rüdiger werben zusammen mit Silke Mehlhop-Lange (von der Sparkasse, einem der Sponsoren) und Kantorin Elisabeth Geppert für die Oratoriumskonzerte am zweiten Adventswochenende. © Wittenberg

Namhafte Solisten, eine im Wortsinn barocke Instrumentierung und eine verjüngte Felicianus-Kantorei: So kommt in diesem Jahr in Weyhe wieder eine der beliebtesten Kompositionen zur Weihnachtszeit zur Aufführung, das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach.

Kirchweyhe – Oder, genau genommen, vier von sechs Teilen. Denn, wie Kantorin Elisabeth erläutert, besteht Bachs Vertonung der biblischen Weihnachtsgeschichte eigentlich aus sechs Kantaten. Die werden aber heute selten in vollem Umfang gespielt. An den beiden Konzertterminen am Samstag, 3. Dezember, und Sonntag, 4. Dezember, stehen die Kantaten eins bis drei sowie sechs auf dem Programm.

„Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage “ – mit diesen Worten eröffnet der Eingangschor das berühmte Oratorium. Der Chor, das ist in diesem Fall die Kantorei der Kirchweyher Felicianus-Kirchengemeinde. Als Solisten hat Geppert für die Konzerte gewinnen können: die Kölner Sopranistin Gela Birckenstaedt, Anna-Maria Torkel aus Hamburg für die Alt-Stimme, den Bremer Tenor Clemens C. Löschmann sowie den Bassbariton Thilo Dahlmann, ebenfalls aus Köln.

Volles Haus: Die Felicianus-Kantorei bei der Probe. © Kantorei

Der Schlüssel dafür, die vier in der Vorweihnachtszeit nach Weyhe zu locken, sei eine frühzeitige Planung mit Anfragen bereits im vergangenen gewesen, so Geppert. Rüdiger Engler, Mitglied der Kantorei, ergänzt beim Pressegespräch in der Pfarrscheune: „Elisabeth geht ein Ruf voraus.“

Für die Instrumentierung wird bei den Konzerten das Barock-Orchester „Soli deo gloria“ sorgen. Das Besondere: Laut Geppert spielt das Orchester auf nachgebauten Instrumenten wie aus der Barock-Zeit, die Streich-Instrumente sind demnach mit Darm-Saiten bezogen, die Trompeten kommen ohne Ventile aus – „eine ganz andere Art, das Instrument zu spielen“, so Geppert. Im Vergleich zu modernen Instrumenten habe das Orchester einen leiseren und „sehr feinen Klang“, beschreibt die Kantorin den Unterschied.

Mit den Solisten und dem Barock-Orchester einerseits und der Kantorei andererseits treffen Profis auf engagierte Freizeit-Musiker. Und zwar zur gemeinsamen Probe in der großen Runde erst am Freitag vor den Konzerten.

Für die Sängerinnen und Sänger der Kantorei durchaus eine Herausforderung

Bis dahin müssen das Tempo und die Töne sitzen. Für die Sängerinnen und Sänger der Kantorei durchaus eine Herausforderung, bestätigen die fünf Mitglieder, die beim Pressegespräch anwesend sind. Elisabeth Geppert weist etwa auf die zahlreichen Sechzehntel-Noten in Bachs Werk hin. Die – zusammen mit der richtigen Atemtechnik – geübt sein wollen.

Nachdem der Chor im Sommer öffentlich um Mitglieder geworden hatte, hat es in der Kantorei ein Umbruch gegeben, so Geppert. Offenbar hatten sich seit der Corona-Zeit insbesondere ältere Mitglieder zurückgezogen. Geppert schätzt, dass die Kantorei vor den Weihnachtskonzerten 40 bis 45 Mitglieder hat.

Ganz wie zu Bachs Zeiten wird es sich trotz der barocken Instrumente freilich nicht anhören. „Es ist spannend sich vorzustellen, wie das damals geklungen hat“, merkt Chor-Mitglied Silke Osterloh-Engler an. Schließlich hätten nur Männer beziehungsweise Knaben im Chor singen dürfen. Und, darauf macht Geppert aufmerksam: Bach hatte die Kantaten bei sechs Gottesdiensten zwischen erstem Weihnachtsfeiertag und Epiphaniasfest (6. Januar) aufführen lassen, während das Werk heute seinen Platz in der Adventszeit hat.

Der Kirchenchor und seiner Leiterin werben für die Oratoriumskonzerte als Gelegenheiten, sich am zweiten Adventswochenende auf die Weihnachtszeit einstimmen zu lassen. Geppert nennt das Oratorium ein „ganz großartiges Stück Kirchenmusik“. Bei Rüdiger Engler klingt Vorfreude so: „Es wird die Leute beflügeln – herrlich!“

Weihnachtsoratorium

Am Samstag, 3. Dezember, ab 19 Uhr und am Sonntag, 4. Dezember, um 17 Uhr in der Felicianuskirche, Kirchweg 24. Karten für 20 Euro (15 Euro ermäßigt), erhältlich im Teekontor, Am Marktplatz 24, und an der Abendkasse bis 45 Minuten vor Beginn. Die Plätze sind nicht nummeriert. Es gelten die jeweils aktuellen Corona-Regeln. Informationen unter 04203/783727.