Wespenbeauftragter informiert: Jetzt handeln, um Plagegeister zu vertreiben

Weyhe - Von Sigi Schritt. Die schwarz-gelben Insekten sind friedlicher als ihr Ruf, sagt der örtliche Wespenbeauftragte Heiko Janßen. Dieser hat in Weyhe offenbar gelitten. In 150 Fällen musste Janßen im vergangenen Jahr ausrücken und Weyher Bürger beruhigen. Nur in vier Fällen bestand nach seiner Expertise die Notwendigkeit, die Völker umzusiedeln. Das gelang aber nur in zwei Fällen. Diesen Ärger möchte er Weyhern ersparen.

Wer also Probleme mit diesen Insekten vermeiden will, sollte nicht bis zum Sommer warten, sondern jetzt handeln, rät der Fachmann. Unterstützung bekommt er vom Umweltbeauftragten der Gemeinde, Ulf Panten. Beide erklären, dass aktuell die Königinnen unterwegs seien, um geeignete Brutstätten zu finden. Janßen und Panten kennen die Stellen, die Mietern und Eigentümern nicht gefallen: Rollladenkästen. Wenn die Insekten schon solche Behältnisse aussuchen, siedeln sie sich „im größten“ Kasten an. „Das ist meist der über der Terrasse“, sagt Janßen.

Beliebt seien auch Dachüberstände. Die Wespen fliegen entlang von Rinnen und suchen Möglichkeiten, unter die Dachpfannen zu kommen. Wenn sie an Stellen über der Haustür verschwinden, sollten die Alarmglocken der Bewohner angehen. „Dort könnte später ein größeres Nest entstehen“, so Janßen. Vorerst gehe es darum, einen Platz zu finden, damit die Königinnen Waben für die erste Brut bauen können. Wenn die ersten Mitarbeiterinnen geschlüpft sind, übernehmen die weiblichen Exemplare ihrer Gattung den Job der Brutpflege. Das Volk vergrößert sich, so Janßen. Die Folge: Die Insekten bauen stetig an. Das Volumen des Nestes wächst und wächst.

Wer dieses Szenario verhindern will, sollte besonders jetzt darauf achten, welche Stellen die Königinnen absuchen. Wenn das geschieht, sollten die Bürger warten, bis die Königin davonfliegt, und die Einfluglöcher abdichten – etwa mit Papier, Gittern oder Sieben. Außerdem sollten die Bewohner der betroffenen Wohnungen für Bewegung sorgen, sodass der Platz für die Insekten nicht ruhig wirkt. „Die Rollläden könnten hoch- und runtergelassen werden.“

Königinnen im Niedrigflug sind Grund für Misstrauen

Misstrauisch sollten Gartenbesitzer werden, wenn eine Königin im Niedrigflug über ihrem Rasen unterwegs ist und plötzlich verschwindet. „Es kann passieren, dass ihr Volk in einem Mäusebau siedelt“, so Janßen. Wenn die Königin herausgeflogen ist, sollten Garteninhaber das Loch mit Erde verschließen, lautet Janßens Tipp.

Es gebe noch weitere Orte, die für diese Tiere sehr begehrt sind. Panten und Janßen nennen Schuppen und Gartenlauben. Die Tiere suchen gerne den direkten Weg ins Freie. Das heißt, dass die Regentin für ihr Volk die Schuppentür ins Visier nimmt.

Die Königinnen seien nicht zu übersehen. Sie sind laut Janßen erheblich größer als die Wespen, die üblicherweise auf Terrassen in Erscheinung treten. Da diese Insekten unter Naturschutz stehen, darf niemand ohne Weiteres ihre Nester entfernen. Das sei auch nicht ratsam, da die laut Janßen friedliebenden Insekten dies als einen Angriff ansehen und sich zur Wehr setzen.

Abstand vor Nestern ratsam

Wer die grauen Wespennester, die etwa die Größe von Äpfeln annehmen, entdeckt, sollte lediglich Abstand wahren. Diese Trauben gehören meist zu Insekten der Gattung „Sächsische Wespe“, die laut Panten und Janßen normalerweise in Hecken siedeln.

Es habe sogar Vorteile, wenn Wespen in der Nähe vorkommen. „Sie bestäuben Blüten. Außerdem fangen sie Mücken sowie Fliegen, um die Brut mit tierischem Eiweiß zu versorgen“, so Janßen. Ein Volk benötigt tausende Mücken, Fliegen, Spinnen und andere Kleinstinsekten am Tag. Hornissen vertilgen so viele Insekten wie sechs Meisenfamilien, berichtet der Wespenbeauftragte.

