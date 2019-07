Leeste - Von Heiner Büntermeyer. Beim jüngsten Sommerkirche-Gottesdienst beschäftigte sich Pastor Christoph Siedersleben in der Marienkirche mit dem Artikel 2 des Grundgesetzes. „Jeder hat das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt“, heißt es im ersten Absatz dieses Artikels.

Auch diesem Verfassungsartikel liegen christliche Werte zugrunde, die schon vor mehr als 2500 Jahren im Alten Testament beschrieben wurden, erklärte Pastor Siedersleben. Er war auch bei Matthäus im Neuen Testament fündig geworden, wo er aus der Bergpredigt zitierte. Die im Grundgesetz verankerte Autonomie und Selbstbestimmung des Menschen sei jedoch kein Freibrief für Ich-bezogenes Handeln. Diese Freiheit ende, wo Rechte anderer in Form von Manipulation, Unterdrückung und Fremdenfeindlichkeit eingeschränkt werden. Vielmehr verpflichte er jeden Menschen, seine eigene Bestimmung herauszufinden und sich zu fragen, wofür er lebt.

Er habe in Südafrika erlebt, wie Weiße, die dort in der Minderheit sind, die Rechte der Schwarzen unterdrückt haben. Wo Strandabschnitte, Hotels, Wohnort und Arbeitsplatz nicht frei gewählt werden konnten und das Selbstbestimmungsrecht nur für die Weißen galt.

„Und wie sieht das in Deutschland aus?“ war die nur konsequente Frage auf diese Feststellung. Leider werde, insbesondere seit 2015, das Diskriminierungsverbot immer weniger beachtet. Diese Entwicklung werde von der AfD befeuert, der Blick auf Menschen aus anderen Kulturkreisen habe sich verändert. „Was heute passiert, war vor 20 Jahren noch undenkbar“, so Siedersleben.

„Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“ heiße es dazu in der Bibel. Sich selbst zu lieben enthalte die Pflicht, aus den eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten etwas zu machen. „Wir haben hier in Deutschland diese Möglichkeit der Selbstentfaltung. Das ist eine unglaubliche Chance“, wertete Siedersleben die erste Aussage des Bibeltextes und des Grundgesetzes, dessen zweiter Teil den Menschen auch Grenzen setzt. Den nächsten zu lieben heiße, auch dessen Rechte zu respektieren. Damit habe jeder Mensch die Pflicht, anderen Menschen gegenüber Verantwortung zu übernehmen. „Ob Friede wird, liegt auch an mir“, hieß es dazu passend in einem der Lieder, bei denen Sören Tesch die wieder Gottesdienstbesucher auf dem Keyboard und an der Orgel begleitete.