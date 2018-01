Jugendabteilung der Feuerwehr Erichshof bereitet Sorgen

Jahreshauptversammlung

+ © Büntemeyer Wahlen, Ehrungen und Beförderungen in Erichshof: (v.l., Bild bitte vergrößern) Daline Maskow, Ortsbrandmeister Sven Derda, Daniel Ipse, Heinz Nienaber, Amtsleiterin Ina Pudsack-Bleith, der stellvertretende Ortsbrandmeister Christian Hollmann, Nico Henneke sowie die Gemeindebrandmeister Folkard Wittrock und Bernd Scharringhausen. © Büntemeyer

Erichshof - Wie Ortsbrandmeister Sven Derda am Freitag bei der Jahreshauptversammlung berichtet hat, waren die 37 aktiven Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Erichshof im vorigen Jahr zu 24 Einsätzen ausgerückt, bei denen sie insgesamt rund 1 800 Dienststunden geleistet hatten. In 14 Fällen halfen sie den benachbarten Wehren, wobei es meistens um die Brandbekämpfung ging. Es handelte sich überwiegend um Kleinbrände, die rechtzeitig gelöscht wurden. Aber auch der Orkan „Xavier“ hielt die Aktiven in Atem und bescherte ihnen am 5. Oktober gleich fünf Einsätze.