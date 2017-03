32 Jahre lang den Spaß am Spielen und Toben vermittelt

Kirchweyhe - Von Heiner Büntemeyer. Viele der kleinen Schützlinge, die im Vorschulalter unter der Anleitung von Erika Spreen in der Sportvereinigung (SV) Kirchweyhe erste sportliche Schritte und Bewegungen lernten, sind inzwischen längst erwachsen.

Aber vielleicht haben sie sich die Freude an der Bewegung erhalten und sind dankbar für diese Erfahrung, die sie unter der Aufsicht der Übungsleiterin sammeln durften. Diese verabschiedete sich am Dienstag nach 32 „Dienstjahren“ von ihrer letzten Eltern-Kind-Gruppe.

Eigentlich war alles wie immer: Die Mütter und Väter nahmen ihre Kinder an die Hand, wenn sie noch etwas unsicher oder schüchtern waren, während die mutigeren Kinder bereits durch die Kirchweyher Sporthalle tobten. Dort hatten Erika und Bernd Spreen eine Spiellandschaft aufgebaut, die die etwa 30 Kinder zum Mitmachen anregte.

Aus zwei Ringen war eine Schaukel geworden, eine schräg gelegte Turnmatte musste erklommen werden, ganz Mutige sprangen vom Kasten auf die weiche Matte und landeten wohlbehalten auf Händen, Füßen oder auch auf dem Bauch. Die Kinder krabbelten durch einen Tunnel und kletterten an der Kletterwand eine schräg angelehnte Bank empor, auf der sie auf eine weitere Turnmatte rutschen konnten. Überall leisteten Erika und Bernd Spreen zusammen mit einigen Müttern Hilfestellung.

Zwischendurch schauten die Kleinen, ob Mutti oder Vati ihre Kunststücke gesehen hatten und gebührend bewunderten. Manchmal machten sie auch Pausen, tranken etwas und tobten dann wieder los. Sie trauten sich immer mehr zu, fielen dabei auch schon mal hin und standen lachend wieder auf, oder rannten zu den Eltern, um sich trösten und wieder motivieren zu lassen.

So hätte es noch lange weitergehen können, doch irgendwann war Schluss. Die Eltern halfen, die Spielgeräte wieder abzubauen, dann trafen sich alle zum Kreis mit Bewegungsliedern.

Für Erika Spreen war die Übungsstunde damit allerdings noch nicht beendet, denn der SVK-Vorsitzende Jens Kehlenbeck war mit einem Blumenstrauß gekommen. Auch Eltern hatten Blumen und die Kinder gemalte Bilder und Geschenke für die scheidende Übungsleiterin mitgebracht.

Spreen erinnert sich noch genau daran, wie der Vorsitzende Jens Kehlenbeck sie 1985 gebeten hatte, das Kinderturnen zu leiten. „Ich soll das machen?“, hatte sie ihn entgeistert gefragt, dann aber doch zugesagt. Die SVK war auch „ihr“ Verein, in dem sie den Sport für sich entdeckt hat. „Sie war eine tolle Turnerin“, berichtet Jens Kehlenbeck. Damals war für sie der Moment gekommen, in dem sie etwas davon an den Verein zurückgeben konnte.

Dass daraus mehr als 30 Jahre wurden, ahnte sie noch nicht, auch nicht, dass sie und ihr Ehemann Bernd jahrelang dem Vorstand angehören würden. Ihr Engagement für die SV Kirchweyhe ging sogar so weit, dass sie nach der Geburt ihrer Enkelkinder deren Beitrittserklärung schon mit auf die Entbindungsstation brachten.

Klar, dass Schwiegersohn Knut Hartmann am Hochzeitstag eine Beitrittserklärung unterschreiben musste, ehe er seine Katrin Hartmann-Spreen heiraten durfte.

„Jetzt geht es erstmal in den Urlaub, um etwas Abstand zu gewinnen“, erklärte Erika Spreen. Und wenn der Urlaub vorbei ist? „Schluss ist Schluss“, entgegnete sie entschieden und packte ihre Sportsachen ein.