Jacques: Neue Filiale in Kirchweyhe

Der Hinweis am Schaufenster kündigt an, dass ein Weinfachgeschäft einziehen will. Foto: Sigi Schritt

Kirchweyhe - Von Sigi Schritt. Weyhe ist eine Gemeinde, in der die Wein-Genießer zu Hause sind, die edle Tropfen zu schätzen wissen. Das verdeutlicht zum Beispiel das Weinfest, das die Lions-Mitglieder vorbereiten.

Das Unternehmen Jacques‘ Wein-Depot nahm dies zum Anlass, ein Geschäft zu eröffnen. Es soll in der unmittelbaren Nähe der Kirchweyher Classic-Tankstelle ein Ladenlokal beziehen. Die Schaufenster geben bereits einen Hinweis. Katharina Naumann aus der Marketing-Abteilung des Unternehmens bestätigt, dass das Unternehmen am 13. September diese Filiale eröffnen will. Das Depot soll auf 150 Quadratmetern über 200 verschiedene Weine aus aller Welt anbieten. Alle zwei Wochen seien Sonderaktionen mit speziellen Weinen vorgesehen, die es laut Naumann „nur in limitierter Anzahl“ gibt. Das soll zum festen Programm gehören: fast alle Weine können vor dem Kauf unverbindlich verkostet werden. Das ist laut Naumann eine Besonderheit in der deutschen Weinhandelslandschaft.

Weshalb sich das Unternehmen für diesen Standort an der Tankstelle entschieden hat? „Jacques‘ Wein-Depot ist an gut frequentierten und gut sichtbaren Standorten interessiert. Das Vorhandensein von Parkplätzen spielt dabei eine sehr wichtige Rolle“, sagt die Marketing-Mitarbeiterin. „Unsere Filialen werden von Handelsvertretern geführt. Das heißt, die Depot-Inhaber sind selbstständige Kaufleute. Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Christiane Sappa zukünftig unsere Weine anbieten zu können.“ Das Sortiment sei das gleiche, das auch in anderen Filialen vorrätig ist.

Vorerst sind in Weyhe keine Ausbildungsplätze geplant, teilte Naumann mit.