Ja-Wort bald an den Gleisen möglich

Weyhe - Heiratswillige haben demnächst eine größere Auswahl an Orten, wo sie sich in der Wesergemeinde von den Standesbeamten trauen lassen können. Es soll noch in diesem Jahr der Sudweyher Bahnhof zur Verfügung stehen.

Das Gebäude mit Gleisanschluss komplettiert die Reihe, die mit dem Trauzimmer im Weyher Rathaus beginnt. Weitere Möglichkeiten: In Kirchweyhe stehen das Weyher Theater sowie das Martha-Schubert-Haus zur Verfügung. In Sudweyhe ist die Wassermühle Sudweyhe Außenstelle des Standesamtes. Dort sind bei regenfreiem Wetter sowohl Open-Air-Trauungen möglich, als auch im Winter Candlelight-Vermählungen. Das kündigte Detlef Plate, stellvertretender Leiter des Fachbereichs Ordnung und Soziales, an.

Der Bahnhof müsse nur noch offiziell von der Gemeinde gewidmet und ein Schild aufgehängt werden, so Plate. Anfragen für das Gebäude mit Pingelheini-Gleisanschluss gibt es aber noch nicht.

Weyhe: Neue Standesbeamtin aus Leeste

Das ist nicht die einzige Neuerung im Standesamt: Der Kreis der Standesbeamten, den bislang laut Gemeindehomepage Detlef Plate, Tobias Cordts, Susanne Grubba, Kirsten Boutter, Nina Knief und Hilke Seebade bilden, wird um eine Person erweitert: Michelle Redler aus Leeste. Da laut Plate seit Jahren die Vermählungs-Wünsche für Samstagstermine zunehmen, soll die junge Frau diese verstärkt übernehmen.

Die 25-Jährige steht erst seit vier Wochen für Trauungen zur Verfügung. Ihre Feuertaufe hat die junge Frau allerdings noch vor sich: Bislang hatte sie nämlich noch kein Paar vermählt. Kein Wunder, denn in der Corona-Krise war das Rathaus nur eingeschränkt geöffnet. „Bei Trauungen müssen Abstände eingehalten werden“, ergänzt Detlev Plate. Er habe das festliche Zimmer im Rathaus ausgemessen – derzeit könnten nur sechs Gäste auf den im Raum verteilten Stühlen Platz nehmen. Im Martha-Schubert-Haus in Kirchweyhe sind es mehr als das Doppelte. Die genaue Anzahl werde er aber erst am Freitag ermitteln. Wegen der Restriktionen in der Corona-Krise hätten viele Paare ihre Feiern verschoben – aufs nächste Jahr zum Beispiel, denn sie wollen oft eine größere Gesellschaft mitbringen. Wenn beispielsweise Mitglieder der Gemeindefeuerwehr, zu denen auch Michelle Redler zählt, heiraten, dann bildet sich ein langes Spalier.

+ Kümmert sich um die Heiratswilligen: die neue Standesbeamtin Michelle Redler im Trauzimmer. © Sigi Schritt

Eigentlich hatte die Rathaus-Mitarbeiterin, 1994 in Vechta geboren, nur zwei Berufswünsche: „Ich wollte zur Berufsfeuerwehr oder Hebamme werden.“ Daraus wurde nichts, so hat die in Eydelstedt bei Barnstorf aufgewachsene Frau in ihrer Heimatgemeinde eine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten absolviert, dann ein halbes Jahr dort in der Abteilung Liegenschaften gearbeitet und wechselte für knapp vier Jahre zu den Jobcentern nach Diepholz sowie Syke und im März vergangenen Jahres zur Gemeinde Weyhe.

Neue Standesbeamtin auch bei der Ortsfeuerwehr aktiv

Weshalb sie zur Berufsfeuerwehr wollte? Sie sei wie ihre Eltern und Schwester in die Feuerwehr-Familie „reingewachsen“, seit ihrem elften Lebensjahr sei sie dort Mitglied.

Längst gehört sie zu den Einsatzkräften und leistet Teamarbeit, wenn es um Leib und Leben geht. Michelle Redler hat schon Führungserfahrungen: Sie ist bei der Ortswehr Leeste Truppführerin und strebt als nächste Stufe die Position Gruppenleiterin an. Das Gefühl, anderen helfen zu können, sei etwas Wunderbares, sagt sie. Deshalb sei für die 25-Jährige der Anblick von Schwerverletzten „nicht das Problem“.