Invasiv und gefährlich für den Menschen: der Riesenbärenklau

Von: Florian Adolph

Riesenbärenklau auf einem Twistringer Feld. © Gregor Hühne

Der Riesenbärenklau ist giftig und seine Verbreitung ist kaum aufzuhalten. Er hat einen kleinen Verwandten: den Wiesenbärenklau.

Landkreis Diepholz – Wer ihn berührt, bekommt schmerzhafte Quaddeln auf der Haut. Im sechsten Teil unserer Reihe zu invasiven Pflanzen und Tieren im Landkreis Diepholz befassen wir uns mit dem Riesenbärenklau.

Die Entfernung von Riesenbärenklau sollte geschultem Fachpersonal überlassen werden

Der Riesenbärenklau, auch bekannt als Herkulesstaude, breitet sich im ganzen Kreisgebiet aus, lässt der Landkreis Diepholz über Pressesprecherin Mareike Rein verkünden. Dies bestätig auch Heiko Janßen vom Nabu Weyhe: „Auch im Landkreis Diepholz ist der Riesenbärenklau eine Gefahr. Diese wurde aber rechtzeitig erkannt und die Pflanze wird jetzt zurückgedrängt“, sagt er.

Gefährlich ist der Neophyt unter anderem, weil er giftig ist. Wer die Pflanze berührt, riskiert Hautreizungen. Wenn die Stelle dann noch Sonnenlicht ausgesetzt wird, bilden sich auf der Haut an Verbrennungen erinnernde Quaddeln und Blasen. Die Pflanze sei phototoxisch, das heißt, ihr Gift reagiert auf Sonnenlicht, so Anni Wöhler-Pajenkamp vom Nabu Syke. Es kann einige Wochen dauern bis die Quaddeln verheilen und es können dabei Narben zurückbleiben.

Wer in Kontakt mit der invasiven Pflanze gekommen ist, sollte daher am besten die Stelle gründlich mit Seife und kaltem Wasser abwaschen und für einige Tage die Sonne meiden. Bernhard Helmerichs vom Nabu Stuhr empfiehlt, bei Berührung des Riesenbärenklaus schnell Maßnahmen zu ergreifen und am besten den Hausarzt oder Apotheker zu fragen, was zu tun sei. Er empfiehlt weiterhin, bei Entdeckung der Pflanze diese nicht selbst auszureißen, sondern sie zu melden, damit fachkundige Menschen sie entfernen können. Laut ihm gibt es in der Gemeinde Stuhr zum Beispiel in Fahrenhorst einen Bestand des Riesenbärenklaus.

Verwechslungsgefahr mit Wiesenbärenklau für ungeübte Augen

Der Riesenbärenklau ist aber nicht nur ein Problem, weil er giftig ist, er verdrängt auch heimische Pflanzenarten. Laut Anni Wöhler-Pajenkamp liegt das unter anderem an seinen großen Blättern, in deren Schatten es andere Pflanzen schwer haben, zu wachsen. Außerdem sagt sie: „Der Riesenbärenklau vermehrt sich heftig, weil er viele Samen bildet, und lange Zeit blüht.“ Die Samen würden dann weggeweht oder blieben im Fell von Tieren hängen und verteilen sich so. Der Riesenbärenklau könne leicht verwechselt werden mit dem einheimischen Wiesenbärenklau. Dieser sei aber nur halb so groß und weniger giftig, so Wöhler-Pajenkamp.

Der Wiesenbärenklau wird nur halb so groß wie der Riesenbärenklau, weniger giftig ist er ebenfalls. Optisch besteht eine Verwechslungsgefahr. © Imago images / Harald Lange

Die einstmals aus dem Kaukasus stammende Pflanze wurde in Deutschland ursprünglich als imposante Gartenpflanze eingeführt. Es soll der russische Zar gewesen sein, der Samen des Riesenbärenklaus erstmals als Gastgeschenk nach Europa brachte, erzählt Wöhler-Pajenkamp. Von den Gärten aus breitete sich die Pflanze dann in der Landschaft aus. Bekämpft wird er inzwischen durch Zurückschneiden mit Maschinen oder auch das Zuschütten der Bereiche an denen er wächst. Wenn sein Vorkommen in Wegeseitenräumen entdeckt wird, werden die Unterhaltungspflichtigen, laut Rein, selbstständig bei der Entfernung tätig. Ebenso wie die Unterhaltungsverbände bei einer Verbreitung der Pflanze an Gewässerrandstreifen.

„Städte, Gemeinden und der Landkreis Diepholz entfernen die neu entdeckten Pflanzen mit Wurzelstock und vor einer Blühsaison“, heißt es indes von Friedhelm Meyer, Naturschutzbeauftragter für das südliche Kreisgebiet Diepholz. „Der Naturschutz unterstützt die Vorgehensweise und meldet eigene Feststellungen an zuständige Verwaltungen“, schreibt er weiter. Ganz würde man den Riesenbärenklau aber wohl nicht entfernen können, so die Syker Stadtbiologin Angelika Hanel.