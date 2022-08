Interview: Warum die DLRG Weyhe am Steller See in Stuhr wacht

Von: Dierck Wittenberg

Teilen

Am Steller See: Der Baggersee ist nicht ungefährlich, an seiner tiefsten Stelle sind es 16 Meter bis zum Grund. Achim Linker ist Vorsitzender der Weyher DLRG, die hier ein Auge darauf hat, dass nichts passiert. © Dierck Wittenberg

Darauf, dass beim Baden im Steller See nichts passiert, achten Rettungsschwimmer der DLRG Weyhe. Warum sie für einen See in Stuhr zuständig sind, erklärt Achim Linka im Interview.

Weyhe / Groß Mackenstedt – Wenn die DLRG-Station am Steller See mit mindestens vier Rettungsschwimmern besetzt ist, weht dort die gelb-rote Signal-Flagge: bewachte Badezone. Das ist bei unserem Besuch an einem Freitagvormittag nicht der Fall. Die Schwimmer von der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft wachen ehrenamtlich, etwa nach Feierabend, darüber, dass beim Baden und Planschen nichts passiert.

Am Steller See übernehmen Rettungsschwimmer aus Weyhe diese Aufgabe. Wie es dazu gekommen ist und worauf es bei Wasserrettungen ankommt, erklärt Achim Linka, Vorsitzender der DLRG-Ortsgruppe Weyhe.

Wir befinden uns am Steller See, für den Sie als DLRG Weyhe zuständig sind, obwohl der See auf Stuhrer Gemeindegebiet liegt. Wie kommt es eigentlich dazu?

Die Wachstation war bis 2008 an den Landesverband Bremen angegliedert. Die Kameraden aus Bremen schafften es damals personalmäßig nicht mehr, den See abzudecken und haben gesagt: Wir konzentrieren uns auf unsere eigenen Seen. Das haben sie dem damaligen Betreiber mitgeteilt. Der Betreiber, Helge de Buhr, ist jahrelang bei uns Mitglied und hat uns gefragt, ob wir uns vorstellen können, hier den Wachdienst zu übernehmen. Der damalige Vorsitzende Bernd Klöker und ich haben uns dann beraten. Es ist ja bei uns auch nicht immer so gewesen, dass wir so viele Leute hatten, dass man das Freibad in Weyhe abdecken kann, Leute zum Wachdienst an die Küste schicken und zusätzlich noch den Steller See übernehmen kann.

Sie haben sich dann doch dafür entschieden.

Wir haben es damals als Chance gesehen. Der See gibt uns eine Menge Möglichkeiten, die Rettungsschwimmer direkt vor Ort beim Wachdienst auszubilden, fortzubilden. Auch um ein gewisses Auge für den Wachdienst zu bekommen, bevor wir die Wachgänger an die Küste schicken. Damals haben wir gesagt: Das kriegen wir hin, und bislang muss ich sagen, klappt das ganz gut. Das hängt natürlich von der Personenzahl ab, die wir zur Verfügung haben, ob viele in Urlaub sind oder Ferien haben. Aber bislang konnten wir das immer abdecken.

Und sie bestreiten das allein mit ihren Weyher Mitgliedern? Oder sind auch Stuhrer dabei?

Nein, es sind alles unsere Mitglieder. Dazu gehören auch Kameraden aus Stuhr, die aber bei uns in der Ortsgruppe sind.

Vorletztes Wochenende gab es hier einen Zwischenfall. Waren Sie selbst hier?

Ich war nicht vor Ort und bin abends darüber informiert worden, dass es hier eine Lebensrettung gab. Es war ein Badegast, der zur Insel rüberschwimmen wollte. Er hat dann einen Krampf bekommen. Aufmerksame Badegäste haben die Situation gesehen, haben aber auch gesehen, dass wir schon reagiert hatten. Von uns waren schon zwei Kameraden rausgefahren und haben die Person gesichert. Er ist dann mit dem Krampf hier zur Station gebracht worden, wurde von unserer Rettungssanitäterin noch mal kontrolliert und dann, quasi auf eigenen Wunsch, entlassen. Es musste also kein Notarzt, kein Rettungswagen kommen.

Und die Badegäste haben sich vorbildlich verhalten?

Ja, sie haben vorbildlich mitgeholfen. Es war noch eine zweite Person dabei, die, vielleicht durch die Aufregung, ein bisschen Erschöpfungszustände erlitt. Die wurde von den Badegästen auf ein SUP (das ist ein Stehpaddel-Board, Anm. d. Red.) gepackt, damit diese auch gesichert wurde.

Sollte man in so einer Situation selbst Rettungsversuche unternehmen?

In erster Linie kann sofort jeder helfen. Gerade im ufernahen Bereich kann man jemanden schneller ranziehen, als wenn wir erst hinlaufen müssen. Aber natürlich sollte man sich nicht in eigene Gefahr bringen. Ein Mensch, der droht, zu ertrinken, entwickelt Unmengen an Energie und Kraft. Nichts ist schlimmer als: Wenn man Angst hat zu ertrinken, und da kommt jemand, der mir helfen will, aber ich sehe den als Rettungspol an, umklammere den und drücke den unter Wasser. Unsere Rettungsschwimmer lernen, sich daraus zu befreien. Oder solchen Situationen vorzubeugen, beruhigend auf die Person einzusprechen: „Ich bin jetzt hier, ich helfe dir jetzt.“ Zum Beispiel: „Dreh‘ mir mal den Rücken zu, ich greife dir unter die Arme und ziehe dich an Land.“ Das geht aber nur so lange, wie die Person nicht in Panik verfällt. Wenn sie in Panik verfällt, lernen unsere Rettungsschwimmer auch andere Griffe, wie sie sich auf solchen Situationen befreien können und die Person sichern können.

War das die erste wirklich lebensbedrohliche Situation hier in diesem Jahr?

In diesem Jahr, ja. Aber es ist schon öfter vorgekommen, natürlich. Es kann viel passieren, gerade bei den Temperaturen in den letzten Wochen. Es ist so, dass viele die ganze Zeit auf der Sonnenliege liegen, ihren Körper überhitzen und dann ins, ich sage mal, 22 Grad warme Wasser springen. Das ist eine Abkühlung, aber in dem Moment ist es für den Körper auch reiner Stress.

Das heißt ...

...vorher abkühlen. Wie bei den kleinen Baderegeln, die man früher gelernt hat: Kühle dich erst ab, bevor du ins Wasser gehst. Die Baderegeln sind immer noch aktuell.

Die Bereiche, in denen die Ortsgruppe Weyhe zuständig ist, sind das Freibad, der Steller See und die Küste?

Wir fahren auch mit einigen Wachgängern an die Küste. Beziehungsweise: Die fahren einzeln. Dieses Jahr sind es von uns zwei.

Wie funktioniert dieses Abstellen?

Man kann sich bewerben, beim zentralen Wasserrettungsdienst. Das ist eine Überorganisation, die für uns den Wachdienst an der ganzen Nord- und Ostseeküste organisiert. Dort kann man sich anmelden und sagen: Ich möchte in dem und dem Zeitraum dort und dort hin. Die gucken: Passt das vom Platz her und von der Qualifikation? Da muss sichergestellt werden, dass Wachführer, Bootsführer und Rettungsschwimmer da sind. Man muss ein ausgewogenes Maß finden. Dann fahren die Wachgänger hin, machen ihren Dienst von morgens bis nachmittags oder abends. Nach 14 Tagen oder nach sieben Tagen kommen die wieder zurück – mit jeder Menge Erfahrung und jeder Menge Wissen und neuen Freunden.

Wasserrettung an der Küste, an der Nordsee mit hohen Wellen, das ist schon die Königsdisziplin, oder?

Ja. Wenn bei uns die Wachgänger anfangen und sagen, wir wollen mal an die Küste, dann versuchen wir die erst mal im Freibad unterzubringen. Das ist ein begrenzter Raum, da sind Becken mit 50 mal 25 Metern. Man kriegt ein kleines Auge dafür, worauf man achten muss. Dann kommen Sie hierher zur Wachstation. Die ist schon größer. Die Dimension ist quasi so wie eine Badezone an der Nordsee. Da ist das auch immer in Badezonen aufgeteilt. Aber an der Nordsee stehen schon mal 3000 Leute im Wasser. Hier sind’s nicht ganz so viele.

Die zehn Baderegeln der DLRG 1. Gehe nur zum Baden, wenn du dich wohlfühlst. Kühle dich ab und dusche, bevor du ins Wasser gehst. 2. Gehe niemals mit vollem oder ganz leerem Magen ins Wasser. 3. Gehe als Nichtschwimmer nur bis zum Bauch ins Wasser. 4. Rufe nie um Hilfe, wenn du nicht wirklich in Gefahr bist, aber hilf anderen, wenn sie Hilfe brauchen. 5. Überschätze dich und deine Kraft nicht. 6. Bade nicht dort, wo Schiffe und Boote fahren. 7. Bei Gewitter ist Baden lebensgefährlich. Verlasse das Wasser sofort und suche ein festes Gebäude auf. 8. Halte das Wasser und seine Umgebung sauber, wirf Abfälle in den Mülleimer. 9. Aufblasbare Schwimmhilfen bieten dir keine Sicherheit im Wasser. 10. Springe nur ins Wasser, wenn es frei und tief genug ist. Quelle: niedersachsen.dlrg.de/