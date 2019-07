Gemeinde will neuen Aussichtspunkt mit einem Hafenfest einweihen

Internationales Flair im Reisegarten

+ © Sigi Schritt Der neue Reisegarten mit einem Steinkreis aus einem Material, das auch im Weißen Haus in Washington verbaut worden ist. © Sigi Schritt

Was hat der neue Reisegarten in Dreye mit dem Bremer Rathaus, dem Kölner Dom, der Berliner Siegessäule und sogar mit dem Weißen Haus in Washington D. C. (USA), gemein? Die Antwort gibt der Grünplaner Thomas Krause: Es geht in allen Fällen um „Obernkirchener Sandstein“. Der neue, aufwendig gestaltete Aussichtspunkt der Gemeinde Weyhe hat mehrere Quader aus diesem besonderen Material verwendet, aus dem auch andere international bekannte Bauten errichtet wurden: Unter anderem der Königliche Palast in Amsterdam (Niederlande), und das Rathaus Antwerpen (Belgien).