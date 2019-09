Insolvenz ist der „Super-Gau“: Telefone in Thomas-Cook-Reisebüros laufen heiß

„Seit Montag laufen die Telefone hier heiß“, sagt Anke Gerlach. Dann blickt sie auf die lange Liste vor sich auf dem Schreibtisch. Es sind die Namen all derer, die ihre Koffer jetzt wieder auspacken können und sich eine Alternative für ihren Urlaub suchen müssen. Die Anzahl der Kunden, die im Reisebüro von Anke Gerlach einen Urlaub über den britischen Reiseveranstalter Thomas Cook gebucht haben, geht in die Hunderte. Falls das Unternehmen den Betrieb endgültig einstellen sollte, sei das der „Super-Gau“, so Gerlach.

Kirchweyhe - Von den Problemen bei Thomas Cook und der strauchelnden Tochterfirma Condor haben Gerlach und ihre sechs Mitarbeiter wie alle anderen aus der Zeitung erfahren. Noch am Sonntag sei sie ins Büro gefahren und habe die Listen ausgedruckt, berichtet die Inhaberin von zwei Reisebüros in Weyhe.

Am Montag schaltete sie dann Anzeigen in den Zeitungen, setzte ein Posting auf Facebook ab und hängte Zettel an die Türen ihrer Geschäfte. Die Botschaft: Das Reisebüro Gerlach ist von dem Insolvenzverfahren bei Thomas Cook nicht betroffen. Sie sei nämlich lediglich eine Franchise-Nehmerin, so Anke Gerlach.

Finanzielle Einbußen durch Insolvenz bei Thomas Cook

Sollte Thomas Cook den Betrieb einstellen, werde sie einfach die großflächigen Firmenlogos von der Fassade ihrer Reisebüros entfernen und wieder Reisebüro Gerlach dort hinschreiben. Immerhin biete sie auch heute schon Reisen zahlreicher anderer Anbieter an. Finanzielle Einbußen wären durch die Insolvenz aber dennoch unausweichlich, so Gerlach.

Lesen Sie auch: Die Folgen der Thomas-Cook-Pleite für die Urlaubsländer Spanien und Griechenland.

Gerlachs Reisebüros sind also sicher. Aber wie steht es um die Kunden, die eine Reise gebucht haben? Hier sehen die Aussichten weniger rosig aus. Da sie derzeit keinen Zugriff auf das Buchungssystem bei Thomas Cook habe, könne sie auch keine Reisen stornieren, erklärt Gerlach. Sie und ihre Mitarbeiter arbeiten allerdings auf Hochtouren, um alternative Reisen für die Urlauber raus zu suchen. Es sei allerdings „mega schwer, irgendetwas zu finden, was deren Reisezeiten und Wünschen entspricht“. Die Herbstferien seien immer ein „Brennpunkt“.

„Die Insolvenz von haben wir auch überlebt.“

Aus anderen Reisebüros der Umgebung hört Gerlach ähnliche Meldungen. „Wir tun unser Möglichstes“, verspricht die Unternehmerin. Nur für Kunden, die im Netz gebucht hätten, könne sie nichts tun. Auf die Daten kann ihr Reisebüro erst recht nicht zugreifen, so Gerlach.

Schon gelesen? Nach der Thomas-Cook-Pleite will Condor seine Flüge wie geplant abwickeln.

Von Thomas Cook gab es am Dienstagvormittag nur eine kurze Information an alle Reisebüros: Sämtliche Buchungen bis einschließlich morgen sind storniert. Wie es danach weitergeht, ist noch offen. Für Gerlach ist derweil klar, dass sie im Fall der Fälle als „Einzelkämpferin“ ohne Franchising weitermachen würde. Sie sagt: „Die Insolvenz von Germania haben wir auch überlebt.“

Info: Hotel-Irrsinn

„Hauptsache, wir haben ein Dach überm Kopf“ „Plötzlich war für uns keiner mehr erreichbar. Thomas Cook war wie ausgelöscht – am Telefon, per E-Mail und im Internet.“ Da war es vorbei mit dem entspannenden Urlaub für Alina Pleuß, die als freie Journalistin für diese Zeitung arbeitet.

In der Nacht zu Freitag war sie auf Mallorca angekommen, hatte sich eine Auszeit vom Uni-Stress erhofft. „Es sollte Zeit zum Entspannen sein“, sagt sie am Dienstag im Wissen, dass ihr die Insolvenz von Thomas Cook einen Strich durch die Rechnung gemacht hat.

Pleuß, ihrer Begleitung und zahlreichen anderen Gästen wurde der Zugang zu ihren Hotelzimmern verwehrt. „Die Rezeptionisten erklärten, sie hätten seit Monaten kein Geld von Thomas Cook erhalten“, klagt Pleuß, die der Situation hilflos ausgeliefert war. Für die Mitarbeiter sei klar gewesen, dass bei dem Unternehmen kein Geld mehr zu holen sei, und daher die Urlauber zahlen müssten.

Nach stundenlangen lauten Diskussionen in der Lobby und „einem kleinen Nervenzusammenbruch“, durften Pleuß und ihr Freund ihre Sachen packen, das Hotel verlassen und sich eine neue Unterkunft suchen. Mit der Bitte, den anderen Gästen nicht zu erzählen, dass sie kostenlos „flüchten“ durften. Einverstanden: „Hauptsache, wir haben jetzt ein Dach überm Kopf“, erklärt Pleuß. Immerhin: Die Fluggesellschaft Laudamotion hätte die Buchung für den Rückflug bereits bestätigt. Gestrandet sind die beiden Urlauber also nicht. lo

Kolumne von Ruth Cordes

Zusammenhalt ist das Zauberwort

Thomas Cook ist pleite und die Condor trudelt. Wehe dem, der nun Genugtuung verspürt. Wehe dem, der vielleicht sogar Häme und Spott ergießt über die nun Arbeitslosen. Ihr tut uns allen nicht gut!

Dr. Henning Austmann, Professor für Betriebswirtschaftslehre mit Fokus auf nachhaltige Entwicklung, hat im August einen Vortrag in Syke gehalten, der schwer verdaulich war. Er brachte auch den Vergleich, dass unsere Gesellschaft wie die Titanic ist. Unten saufen sie schon ab, während sie oben noch im Abendkleid Sekt trinken und ein Tänzchen wagen.

Was ist die Essenz seiner Worte? Wir sitzen alle in einem Boot. Kommen wir in Turbulenzen, dann kann jede Welle, ob von rechts oder links, unsere Titanic ordentlich ins Wanken bringen. An Schlimmeres möchte ich gar nicht denken! Zusammenhalt ist das Zauberwort. Nicht Entzweiung.

Auf der anderen Seite möchte ich aber auch dringlichst bitten, dass die Condor sinnvollere Petitionen rausgibt als die: „Wir lieben fliegen!“ Das ist wohl aus der Zeit, um damit Steuergelder einzufordern. Ein solches Unternehmenskollektiv ist für viele Arbeitnehmer wie ein Zuhause, eine Familie. Und das zu schützen, ist erstrebenswert. Aber global verantwortlich geschaut, nicht egoman. Soll heißen, man hätte sich schon lange mit nachhaltiger Wirtschaftlichkeit befassen können, um Arbeitsplätze zu sichern oder zu verschieben. Fangt endlich damit an.