Fitness-Studio am Kirchweyher Markplatz erneut vor der Insolvenz

Von: Dierck Wittenberg

Das Studio in der Kirchweyher Marktpassage steht nach rund zwei Jahren erneut vor der Insolvenz. © Wittenberg

Das Fitness-Studio „Journey“ am Kirchweyher Marktplatz befindet sich im vorläufigen Insolvenzverfahren. Nachdem erst weitergehen sollte, muss das Studio nun offenbar doch schließen.

Update vom 5. April 2023: Das zur angeschlagenen EMS-Borgfeld-Gruppe gehörende Fitness-Studio „Journey“ in der Kirchweyher Marktpassage muss nun offenbar doch schließen. Wie aus E-Mail hervorgeht, die gestern Nachmittag an die Mitglieder gegangen ist, soll es nicht weiter möglich sei, den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten. Die Schließung gilt demnach bereits ab dem heutigen Donnerstag, 6. April. Eigentlich war es das erklärte Ziel der vorläufigen Insolvenzverwalterin Caroline Stevens gewesen, den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten.

Originalartikel vom 15. März 2023: Kirchweyhe – Das Journey, das Fitness-Studio am Handelsweg, steht offenbar vor einer ungewissen Zukunft. Denn die EMS-Borgfeld-Gruppe, zu der das Studio gehört, befindet sich derzeit im sogenannten vorläufigen Insolvenzverfahren. Anders als in zwei von fünf Studios der Gruppe geht der Betrieb in Kirchweyhe unterdessen weiter.

Das hat die vorläufige Insolvenzverwalterin, Rechtsanwältin Caroline Stevens, Ende Februar in einem Schreiben an die Mitglieder betont: In Weyhe, Bremen-Innenstadt und in Achim soll das Training demnach weiterhin im gewohnten Umfang möglich sein, die Auswirkungen sollen für die Mitglieder so wenig spürbar wie möglich sein. Darum seien die Geschäftsleitung, sämtliche Mitarbeiter und sie – Stevens – bemüht.

Für diese Woche, also noch bis Sonntag, 19. März, schränkt das Studio zudem seine Öffnungszeiten ein: Werktags hat das Journey statt von 8 bis 22 Uhr nur von 11 bis 19.30 Uhr geöffnet, am Samstag und Sonntag fällt das Training „leider komplett aus“. Darüber hat das Team seine Kunden per E-Mail informiert. Als Grund wird die Personalsituation genannt, das Insolvenzverfahren wird in der E-Mail nicht erwähnt. „Danach gelten wieder unsere normalen Öffnungszeiten“, verspricht das Team.

Aber was hat es mit dem vorläufigen Insolvenzverfahren auf sich? Das kann das zuständige Gericht anordnen, bevor es das Insolvenzverfahren selbst eröffnet. Ein vorläufiger Insolvenzverwalter hat unter anderem die Aufgabe, das Firmenvermögen im Interesse aller Gläubiger zu sichern. „Es ist davon auszugehen, dass das Insolvenzverfahren am 1. Mai eröffnet wird“, erklärt Caroline Stevens, die vorläufige Insolvenzverwalterin, der EMS-Borgfeld-Gruppe, auf Nachfrage. Angeordnet worden sei das vorläufige Insolvenzverfahren am 2. Februar, so Stevens.

In ihrem Schreiben an die Mitglieder hatte Stevens den Insolvenzantrag, zu dem sich die Geschäftsleitung gezwungen gesehen habe, mit „aktuellen Gegebenheiten“ begründet. Im Gespräch verweist sie auf „die üblichen Parameter“: Die EMS-Gruppe sei ein „Opfer von Corona“ und den wirtschaftlichen Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine. Wegen der allgemeinen Preissteigerungen infolge des Krieges gäben die Leute weniger Geld aus, um beispielsweise ins Fitness-Studio zu gehen.

Dabei hat Betreiber Steven Helvogt das Studio erst im Sommer 2021 nach aufwendigem Umbau neu eröffnet. Auch der Name war neu: Aus dem Sportpark am Markt wurde das Journey. Helvogt hat das Studio übernommen, nachdem der damalige Betreiber seinerseits Anfang 2021 in die Insolvenz gegangen war. Dieser wiederum hatte das Studio 2017 übernommen; für seine Insolvenz machte er die Corona-Lockdowns verantwortlich.

Den Neustart wenige Monate später hat der neue Betreiber in einer Situation gewagt, die – gelinde gesagt – schwierig für die Branche war: Während der Corona-Maßnahmen kündigten viele Kunden von Fitness-Studios ihre Mitgliedschaften oder setzten ihre Beiträge aus.

Helvogt hatte vor der Eröffnung von einem „Wagnis“ gesprochen. Aber wenn die Pandemie vorbei ist, wollten die Menschen wieder ins Studio und sich bewegen, lautete seine Prognose. „Dann stehe ich parat und kann ein entsprechendes Angebot machen“, versprach er damals.

Womit er wie alle anderen nicht rechnen konnte: Dass die Coronazeit fast nahtlos in die nächste Krise übergehen würde. Für Fragen zur aktuellen Situation und zur Zukunft des Kirchweyher Studios war Helvogt bis Dienstag indes nicht zu erreichen.

Laut Caroline Stevens befindet sich die vorläufige Insolvenzverwalterin derzeit in Gesprächen mit verschiedenen Beteiligten. Möglich ist demnach auch der Einstieg eines Investors. Ihr zufolge hat der Weyher Standort vier angestellte Mitarbeiter, hinzu kämen selbstständige Trainer.