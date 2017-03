Integrationsrat: Neun Kandidaten stehen zur Wahl

Weyhe - Von Sigi Schritt. Mehr als 1900 Bürger sind aufgerufen, am Sonntag den Integrationsrat zu wählen.

Insgesamt neun Kandidaten, darunter auch zwei Frauen, bewerben sich um einen der insgesamt sieben Sitze, die für fünf Jahre vergeben werden, berichtet Udo Petersohn vom Fachbereich Ordnung und Soziales. Dieses Gremium bekommt einen Sitz im gleichnamigen Fachausschuss. „Dessen Vertreter ist zwar nicht stimm-, aber antragsberechtigt“, erklärt der Fachbereichsleiter. Der Integrationsrat organisiert beispielsweise eine Veranstaltung zum Fastenbrechen im Rathaus und nimmt an den Kultur- und Bahnhofsfesten teil.

Wählen dürfen Menschen mit Migrationshintergrund und eingebürgerte Frauen und Männer – Voraussetzung ist jeweils die Vollendung des 16. Lebensjahrs und eine Wohndauer in der Wesergenmeinde von mindestens drei Monaten. So können beispielsweise US-Amerikaner ebenso wie Syrer, Iraner, Iraker und EU-Bürger anderer Nationen am Sonntag in der Wahlkabine im Rathaus in der Zeit von 8 bis 18 Uhr ihre Kreuze machen.

Da auch Eingebürgerte ihre Stimme abgeben dürfen, ist es laut Petersohn nicht auszuschließen, dass die Verwaltung nicht alle Berechtigten für das Wählerverzeichnis erfasst hat. Es besteht aber die Möglichkeit, die entsprechenden Daten nachzutragen. Die betreffenden Personen sollten sich melden, rät Petersohn. Weitere Auskünfte erteilt er unter der Telefonnummer 04203/71 121.

Die Kandidaten:

1. Syla Abdulla, 29 Jahre, Serbe, Autohändler

2. Isa Ciftci, Türke, 54, Lagerarbeiter

3. Havazh Djumaev, 35 Jahre, Russe, Ingenieur

4. Zeynep Gövez, 26 Jahre, Türkin, Rechtsanwaltsfachangestellte

5. Mehmet Karakas, 51 Jahre, Deutscher (eingebürgert), Schlosser

6. Halit Kaya, 43 Jahre, Deutscher (eingebürgert), Angestellter

7. Dilek Ural, 41 Jahre, Türkin, Reinigungskraft

8. Ibrahim Halil Yildririm, 41 Jahre, Türke, Textilkaufmann

9. Halil Yilmaz, 29 Jahre, Türke, Friseurmeister