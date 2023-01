Inklusiver Kurs für Menschen mit Behinderung beim TSV Blau-Weiß Melchiorshausen

Von: Dierck Wittenberg

Übungsleiterin Birgit Sündermann (vorne, r.) gibt die Bewegungen für die Choreografien vor. © Wittenberg

„Drums Alive“ heißt die Mischung aus Aerobic und Musik, die der TSV Blau-Weiß Melchiorshausen anbietet. Das Fitnessprogramm soll sich für Alzheimer-, Parkinson- und Schlaganfall-Patienten eignen oder für Kinder und Erwachsene mit Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom (ADHS).

Weyhe – „Jetzt wird’s gleich richtig laut“, kündigt Birgit Sündermann an. Denn jetzt ist „Black Pearl“ an der Reihe, die Titelmelodie aus den „Fluch der Karibik“-Filmen in einer mit Techno-Beats hinterlegten Version. „Der rechte Arm ist oben“, lautet die Anweisung der Kursleiterin für den Anfang der Nummer. Und schiebt hinterher: Das ist die Seite mit dem Armband.

Denn die Trommelgruppe, in der Sündermann den Takt vorgibt, besteht aus Menschen mit unterschiedlichen geistigen, zum Teil auch körperlichen, Behinderungen.

Während die Musik aus den Lautsprechern zum abenteuerlustigen Hauptthema anschwillt, steigern sich auch die Teilnehmer mit Schmackes zum Trommelwirbel. Als Trommeln dienen ihnen rote Gymnastikbälle, die in drei Reihen hintereinander aufgebaut sind. Heute sind 16 Kursteilnehmer sowie vier ehrenamtliche Helfer da. Am Ende des Stücks spenden sie sich gegenseitig Applaus.

„Pada-pamm“: Es wird laut, wenn mehr als 40 Schlagzeugstöcke Gymnastik-Bälle bearbeiten – hier im Rhythmus des Lieds „Regenbogenfarben“ von Kerstin Ott. © Dierck Wittenberg

„Drums Alive“ heißt diese Mischung aus Aerobic und Musik, die immer mehr Vereine aufgreifen. Das Fitnessprogramm soll sich außer für Gesunde beispielsweise für Alzheimer-, Parkinson- und Schlaganfall-Patienten eignen oder für Kinder und Erwachsene mit Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom (ADHS). So eine „Drums Alive“-Gruppe gab es beim TSV Blau-Weiß Melchiorshausen, wo Birgit Sündermann auch erste Vorsitzende ist, bereits. Im Oktober 2021 ist die Inklusionsgruppe hinzugekommen, die sich immer freitagnachmittags im Sport- und Gesundheitszentrum am Bollmannsdamm trifft.

Entstanden sei die Idee beim gemeinsamen Gassi-Gehen, berichten Birgit Sündermann und Kati Meißner während einer Trinkpause. Meißner ist Betreuerin bei der Lebenshilfe. Die Nachbarinnen hatten sich darüber unterhalten, dass die Bewohner gerade in der Coronazeit zu wenig Bewegung bekommen hätten. „Ich habe die Bewohner und Birgit die Halle“, erläutert Meißner ihre Zusammenarbeit. „So ist jemand aus dem Sportbereich dabei“, sagt Sündermann. „Und jemand, der weiß, wie die Bewohner ticken“, ergänzt Meißner, die inzwischen aber ebenfalls einen Schein als „Drums Alive“-Instructor, also Trainerin, hat.

Mit Schlagzeugstöcken einen Gymnastikball zu bearbeiten ist anstrengend

Mit Schlagzeugstöcken einen Gymnastikball zu bearbeiten ist anstrengend – eine Gelegenheit, sich zu verausgaben. „Ein absoluter Ausgleich“, so Meißner. Die Gruppe ist in der zweiten Januarwoche zum ersten Mal seit der Weihnachtspause zusammengekommen. Laut Meißner haben die Bewohner sich „richtig“ auf den Termin gefreut und schon zu Beginn der Woche gefragt: „Wann ist wieder Trommeln?“

Die Freude am Trommeln steht ihnen dabei ins Gesicht geschrieben. Dass dabei nicht jeder Einsatz stimmt – geschenkt. „Wir haben hier einen Riesenspaß, und das ist das Wichtigste“, erklärt Birgit Sündermann.

Zugleich arbeitet sie mit der Gruppe an Choreografien für ein Programm aus sechs, sieben Liedern. „Black Pearl“ gehört dazu, aber auch Lieder von Kerstin Ott, in denen die Schlagersängerin Akzeptanz (nicht nur) gegenüber verschiedenen sexuellen Orientierungen besingt. Bei diesem Lied wechseln die Trommler mit Handicap auf Schlagzeugstöcke mit farbigen Stoffbändern. „Unikat“ lautet der Name der Gruppe. Er ist in bunt glitzernden Buchstaben auf die T-Shirts gedruckt, die einige der Mitglieder beim Training tragen.

Die Choreografien einzuüben, dauere hier etwas länger

Die Choreografien einzuüben, dauere hier etwas länger, erläutert Sündermann. Sie arbeite vor allem mit Wiederholungen. Zum Abschluss des heutigen Kurses sind noch einmal die Stücke aus dem Live-Programm dran – „damit die sich festigen“.

Nach rund anderthalb Jahren kann die inklusive Trommelgruppe bereits auf einige Auftritte zurückblicken. „Es ist Wahnsinn, was wir in der Zeit geschafft haben“, sagt die Übungsleiterin deshalb. Beim Sommerfest der Delme-Werkstätten sei man etwa aufgetreten, beim „Tag des Wir“ in Sulingen oder beim Tag des Sports in Diepholz. Man könne stolz auf die Gruppe sein, findet Kati Meißner. „Wir kommen auch gut an“, bestätigt Birgit Sündermann. In diesem Jahr sind allein beim Fest zum 100-jährigen Bestehen des TSV Blau-Weiß Melchiorshausen im September mehrere Auftritte geplant.

Laut Birgit Sündermann besteht die Gruppe größtenteils aus Bewohnern der Lebenshilfe-Einrichtung am Schlehenkamp. Viele arbeiteten bei den Delme-Werkstätten. Einige seien aber auch privat über ihre Eltern hier. Neue Mitglieder mit oder ohne Behinderung sind gerne gesehen: „Wer Lust hat, kann sich gerne melden“, wirbt Sündermann.

Kontakt

Birgit Sündermann, Telefon: 0172 / 634 1407