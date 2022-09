Inklusionsspielplatz für 290 000 Euro am Weyher Marktplatz

Von: Marcel Prigge

Noch sind die Spielgeräte vor Ort, bald werden sie einem Spielschiff weichen. © Prigge

Fördermittel aus dem „Sofortprogramm Perspektive Innenstadt“ machen es möglich: Am Marktplatz Weyhe entsteht der erste inklusive Spielplatz der Gemeinde - Schiff inklusive.

Weyhe – Am Marktplatz in Weyhe soll der erste inklusive Spielplatz der Gemeinde entstehen. Das berichtet die Gemeindeverwaltung. Als größtes und sichtbarstes Element wird ein 25 mal 15 Meter großes Schiff aus Stahl errichtet, in dem Kinder mit und ohne Beeinträchtigung spielen können.

Auf Basis eines Ratsbeschlusses und in Abstimmung mit dem Behindertenbeirat der Gemeinde soll das barrierefrei zugängliche Areal ab dem 12. September entstehen. Laut Angaben der Verwaltung wird dann mit den Abrissarbeiten begonnen. Gesperrt wird der Spielplatz an der westlichen Marktplatzseite bis voraussichtlich Anfang November. „Die Veränderungen werden jedoch schon in Kürze sichtbar sein“, so Sebastian Kelm, Pressesprecher der Gemeinde. Denn bereits am 19. September soll mit der Errichtung des Schiffes begonnen werden.

Schiff ist erster Schritt der Umgestaltung

Aus Stahl und Verbundstoffen soll es bestehen und nur der erste Schritt der Umgestaltung des Spielplatzes sein. Noch im Herbst dieses Jahres sollen Verbesserungsvorschläge für die Grüngestaltung sowie für die Versorgungstechnik vorgelegt werden, heißt es vonseiten der Gemeinde. Die jetzigen Spielgeräte sollen auf anderen Plätzen wiederverwendet werden, lediglich eines sei schrottreif.

„Geplant ist, dass wir weiterhin auf den Spielplätzen in Weyhe eine Barrierefreiheit schaffen“, erklärt Florian Mategka, Grünplaner der Gemeinde. Das sei aber nicht so leicht und vor allem nicht bei jedem Spielplatz umsetzbar. So werde bereits der Weg zum Spiel-Ort zum Problem, wenn dieser nicht mit einem Rollstuhl befahrbar sei. Außerdem seien inklusive Spielgeräte auch mit höheren Kosten verbunden. „50 bis 100 Prozent muss man im Vergleich zu normalen Spielgeräten noch mal hinzurechnen“, verrät der Grünplaner.

Einschließlich der Abrissarbeiten solle der Inklusionsspielplatz rund 290 000 Euro kosten. Als eine von 205 Kommunen hatte sich die Gemeinde beim Land Niedersachsen um Fördermittel aus dem „Sofortprogramm Perspektive Innenstadt“ beworben und den Zuschlag erhalten. „90 Prozent der Kosten werden gefördert“, so Mategka. „Sonst hätten wir uns das Projekt auch schlicht nicht leisten können.“ Die Gelder sollen vonseiten des Landes zur Attraktivitätssteigerung von Ortskernen vergeben werden und dienen als Reaktion auf die Pandemie.

Der Grünplaner freue sich, dass ihnen so „der große Wurf“ gelungen sei. „Ansonsten hätten wir hin und wieder mal ein kleines Gerät anschaffen können.“ So werde der Platz aber um ein großes Gerät bereichert, von dem alle Kinder profitieren könnten, egal ob mit oder ohne Behinderung.