Infos über Studienfächer und Berufe aus erster Hand

Leeste - Von Siard Schulz. Die Förderkreisvorsitzende Sonja Eden hat erfolgreiche Arbeit geleistet: Bereits zum neunten Mal organisierte sie die Ehemaligenbörse, die am Sonnabend in der KGS Leeste über die Bühne gegangen ist. Der Profilkurs Wirtschaft unterstützte sie dabei. Die Idee dahinter: Absolventen kehren an ihre alte Wirkungsstätte zurück und berichten den Schülern, die vor ihren Abschlüssen stehen, von ihren beruflichen Erfahrungen.

Gymnasialzweigleiter Hajo Weber und das Pop-Orchester unter der Leitung von Maike Diedrichs eröffneten die mehrstündige Veranstaltung.

Zum Auftakt berichtete Sebastian Horndasch von seinen Erfahrungen. Er ist wie Alexander König und Alessa Eden von Beginn an mit von der Partie. Horndasch studierte in Erfurt Staatswissenschaften und Volkswirtschaftslehre in Nottingham. Seine gesammelten Erfahrungen verpackte er in einer Power-Point-Präsentation und gab den Zuhörern wertvolle Tipps. „Ihr müsst mutig sein“, appellierte er. Sei das bisherige Leben durch Schule und Eltern weitestgehend fremdbestimmt gewesen, würde nach dem Abschluss ein neuer, selbst bestimmter Abschnitt beginnen. Vor allem Studenten könnten frei entscheiden, wohin es sie zieht und an der Uni ihren Stundenplan selbst festlegen. Sie müssten lernen, sich selbst zu motivieren. Es bleibt nicht bei der eigenverantwortlichen Studienwahl: Wichtig ist es laut Horndasch, sich „breit aufzustellen und sich nicht zu früh zu spezialisieren“.

Ähnliche Anregungen hatte auch Marielle Schmoe parat. Die diplomierte Juristin erklärte, dass nicht jeder Weg sofort bis nach oben führt und „es keine Schande ist, sein Studienfach nochmal zu wechseln“. Viele Biografien würden das zeigen. Dennoch müsse man anerkennen, dass der Druck, das Richtige zu finden, heutzutage höher ist als früher. Umorientiert hat sich beispielsweise Florian Krüger: Der 19-Jährige studierte zunächst Rechtswissenschaften und wechselte dann ins Fach „Medien- und Kommunikationswissenschaften“. Er wollte den Schülern einen neutralen Blick auf dieses aus seiner Sicht sehr vielfältige Fach zeigen. Die Besucher der Ehemaligenbörse erfuhren nicht nur etwas über Studienfächer, sondern auch etwas über zahlreiche Ausbildungsberufe. Marc Gramer und Erik Stahmann berichteteten beispielsweise über Tätigkeitsfelder zum Thema Metallbau und über den Job eines Elektronikers.

Organisatorin Sonja Eden zog ein positives Fazit: „Die Ehemaligenbörse ist eben jedes Mal ein wenig anders.“ Früher war die Veranstaltung zweigeteilt. Da kamen morgens die Realschüler und nachmittags die Gymnasiasten. Das haben wir nun zusammengefasst.

Und auch Gemeindevertreter Frank Seidel fand warme Worte für die Berufsmesse. Er lobte das seit Jahren fest etablierte Event: „Besonders freut es mich, dass sich noch immer so viele Leute mit ihrer ehemaligen Schule identifizieren.“