Ines Deister komponiert mit Bildbearbeitungssoftware Fotokunst

Ines Deister (l.) aus Kirchweyhe hängt gemeinsam mit der Weyher Kulturbeauftragten Hedda Stock in der Wassermühle Sudweyhe ihre digital gestalteten Bilderwelten auf.

Sudweyhe - Von Philipp Köster. Ein Friedhof im Dunkeln. Nur einige Halloween-Kürbisse sorgen für einen kleinen Schimmer. Gevatter Tod dreht seine Runden – auf einem Dreirad. „Abendschicht“ hat Ines Deister ihr Bild genannt. Es ist eines von vielen surrealen Kunstwerken, die die Weyherin ab kommenden Samstag bis zum 21. Oktober in der Wassermühle ausstellt.

Das Besondere an der Schau „AndersARTig“ ist, dass Ines Deister nicht etwa mit Pinsel und Farbe agiert, sondern am Computer: Die 50-Jährige erschafft mithilfe von Photoshop digitale Bilderwelten.

Sie verwendet eigene Fotografien und über Bild-Agenturen frei verfügbare Motive und gestaltet sie digital aus. Composing heißt das im Fachjargon. „Ich stelle Details frei, setze Filter ein und füge die Elemente zusammen.“ Fünf bis 20 verschiedene Bilder bilden auf diese Art und Weise ein neues Ganzes. Urheberrechte werden bei dieser Weiterverarbeitung nicht verletzt, versichert Deister.

Mehrere Tage lang kann die Arbeit an einem Werk dauern, die Deister in ihrer Freizeit als Ausgleich zum Job ausübt. „Man muss von Anfang an sauber arbeiten. Als gelernte Druckerin sehe ich bei anderen sofort, wenn sie nicht sorgfältig waren.“

Es gibt Fachzeitschriften und Internet-Seiten für „Photoshopper“. In Wettbewerben messen sich die Künstler untereinander. Mit dem Sensenmann auf dem Dreirad hat es Ines Deister zu einem achten Platz unter 850 Teilnehmern beim Photoshop Artworks Wettbewerb 2014 gebracht. „Pavel Kaplun hat sich totgelacht“, erinnert sie sich an die positive Reaktion des Fotokunst-Papstes auf ihr Werk Abendschicht.

Das Komponieren verschiedener Motive führt zu surrealen Gesamtergebnissen. Etwa bei „Leicht wie der Wind“. In einer Löwenzahnwiese schwebt die Frucht einer Pusteblume empor. Sie hat die Form eines Heißluftballons. In ihm schwebt ein Däumling empor. Auf anderen Bildern wandert ein Nashorn durch eine Einbahnstraße oder Außerirdische machen Begegnung mit einer Schwarz-Bunten. In „Autumn“ wächst eine Frau aus dem Wurzelwerk eines Baumes – eigentlich hat jedes Bild etwas Skurriles und bietet dem Betrachter viel Raum für eigene Interpretationen.

Inspiriert wird die 50-Jährige bei ihren Arbeiten durch Gedanken, die gerade ihrem „kreativen Hirn“ entspringen oder durch Impulse aus der Musik.

Vielleicht bekommt sie bei der Vernissage am kommenden Samstag um 16 Uhr neue Ideen. Denn die Eröffnung wird musikalisch umrahmt durch den erst zehnjährigen Klavierschüler Hannes Laser, berichtet die Kulturbeauftragte Hedda Stock. In die Schau führt der Bremer Künstler Martin Koroscha ein.