Sven Sundermann (r.) und Andreas Restle, die beiden geschäftsführenden Gesellschafter der Firma Indico-Solutions GmbH in Weyhe, freuen sich über den ersten Preis und die gläserne Trophäe, mit denen sie als bester Arbeitgeber in Bremen und Niedersachsen in der Kategorie zehn bis 49 Mitarbeiter auszeichnet wurden.

Weyhe - Von Rainer Jysch. „Haben wir schon erwähnt, dass wir sehr stolz auf den Preis sind?“ Die geschäftsführenden Gesellschafter der Indico-Solutions in Weyhe Sven Sundermann (45) und Andreas Restle (50) sind sichtlich erfreut über die kürzlich erhaltene Auszeichnung. Ende Februar wurde ihr Unternehmen in Hannover mit dem ersten Preis zum besten Arbeitgeber in Bremen und Niedersachsen in der Größenordnung zehn bis 49 Mitarbeiter gekürt. Eine Urkunde und eine gläserne Trophäe bescheinigen den Erfolg. Das Unternehmen hat zurzeit 18 Beschäftigte.

„Great Place to Work“ (zu deutsch: „Ein toller Ort zum Arbeiten“) ist der Name eines weltweit tätigen Forschungs- und Beratungsinstituts, das die Preisträger jährlich neu ermittelt. Das Institut ist seit 2002 auch in Deutschland aktiv und hat sich zur Aufgabe gesetzt, Unternehmen bei der Entwicklung einer attraktiven Arbeitsplatz-, Vertrauens- und Unternehmenskultur zu unterstützen. Ziel sei „die Verbesserung der Gesellschaft durch die Schaffung einer besseren Arbeitsplatzkultur“, wie die Forschungseinrichtung auf ihrer Internetseite schreibt (www.greatplacetowork.de).

Die beiden Geschäftsführer hatten sich im vergangenen Jahr erstmals an dem branchenübergreifenden Wettbewerb beteiligt und auf Anhieb den Spitzenplatz errungen. „Wir denken, dass wir ein sehr familiäres Verhältnis in der Firma haben. Dass das Ergebnis am Ende so gut ausgefallen ist, hat uns dann aber doch sehr positiv überrascht“, erzählt Sven Sundermann. Auf die Pflege des Miteinanders durch Sommerfeste, gemeinsame Kurzreisen und Workshops wird bei Indico-Solutions großen Wert gelegt. „Die Idee zur Teilnahme entsprang eigentlich dem Wunsch nach einer unabhängigen Standortbestimmung“, ergänzt Andreas Restle. „Wo stehen wir, was kann man besser machen, wo besteht noch Luft nach oben?“

Der Preisvergabe vorausgegangen war eine anonyme Befragung der Indico-Mitarbeiter mit über 60 Einzelfragen. Im Mittelpunkt standen dabei Arbeitsplatzthemen wie Vertrauen und Fairness in der Zusammenarbeit, Führungsqualität, persönliche Anerkennung und Wertschätzung. In nahezu allen Kategorien konnte Indico-Solutions mit Höchstwerten punkten. Auch eine Befragung des Managements zu förderlichen Maßnahmen der Personalarbeit floss in die Bewertung mit ein.

„Wir machen alles, damit es bei unseren Kunden rund läuft“

Indico-Solutions (englische Abkürzung für individuelle Beratung und Lösungen) mit Sitz in Weyhe und mit einem Büro in Sichtweite zum Bremer Flughafen berät mittelständische und große Unternehmen auf dem Gebiet der Informations-Technologie (IT). Dabei geht es um die Installation, Migration und Systemwartung von SAP-Softwareprodukten zur Abwicklung sämtlicher Geschäftsprozesse eines Unternehmens wie Einkauf, Produktion, Vertrieb, Buchführung, Lagerhaltung, Controlling und Personalwesen. Die meisten Mitarbeiter arbeiten direkt beim Auftraggeber oder von zu Hause aus. „Wir machen alles, damit es bei unseren Kunden rund läuft“, bringt Andreas Restle die Tätigkeitsmerkmale auf den Punkt.

Die Anfang 2011 von den beiden IT-Experten gegründete Firma befindet sich laut Geschäftsführung auf einem komplett eigenfinanzierten, gesunden Wachstumskurs. „Da sind wir sehr konservativ aber trotzdem ehrgeizig“, sagt Sundermann. „Wir haben momentan einen festen Kundenstamm von bundesweit rund 50 Unternehmen, die wir betreuen und sind auf dem Sprung, unsere Kapazitäten vergrößern zu müssen. Mit zusätzlichem Personal möchten wir künftig wachsen.“

Ein weiterer Preis aus dem „Beste-Arbeitgeber-Programm“ winkt dem Unternehmen am 20. März 2017 auf der Computerfachmesse „Cebit“. Dann geht es um die Bemessung der Mitarbeiterzufriedenheit innerhalb der IT- und Kommunikationsbranche in Deutschland.