In Weyhe macht sich ein Fachkräftemangel unter Neurologen bemerkbar

Von: Dierck Wittenberg

Begehrt: Vor dem Platznehmen im Wartezimmer liegen mitunter Monate des Wartens auf einen Termin beim Facharzt. © Symbolfoto: Sina Schuldt/dpa

Wer einen Termin beim Facharzt braucht, muss häufig Geduld mitbringen. Ein Fachkräftemangel, der besonders unter Neurologen herrscht, trifft auf eine alternde Gesellschaft.

Weyhe/Landkreis – Mehr als vier Monate hat Joyce Budelmann auf einen Termin beim Neurologen warten müssen. Vier Tage vorher kam die ersatzlose Absage aus gesundheitlichen Gründen, auf unbestimmte Zeit. Das Verständnis, für das sich das Praxisteam in einem Schreiben bedankt, kann Budelmann nicht aufbringen. Die frühere Weyher FDP-Ratspolitikerin ärgert sich in einer E-Mail an die Kreiszeitung über die „Götter in weiß“.

Den Ärger über die Terminabsage kann der Kirchweyher Neurologe Dr. Christoph Delorme verstehen. Aber was steckt dahinter? Ein allgemeines Problem? Ja und nein, sagt Delorme. Nein, weil einerseits Krankheitsfälle in der Praxis zur Absage geführt hätten.

Andererseits listet Delorme die nervenärztlichen Praxen in der näheren Umgebung auf – die sich an einer Hand abzählen lassen. Das Problem kann er mit einem Wort zusammenfassen: Fachkräftemangel. Der sei „dramatisch“. Der Neurologe erklärt: „Dazu kam, dass wir viele Krankheitsfälle hatten“.

„Dramatischer“ Fachkräftemangel unter Neurologen im Landkreis Diepholz

„Wir arbeiten hier zu dritt“, fasst Delorme die Situation in seiner Praxis zusammen. Ein Kollege aus der Praxis war 2011 verstorben, Dr. Hermann Munzel sei inzwischen in den Ruhestand gegangen, im vergangenen Jahr sei eine Weiterbildungsassistentin hinzugekommen (das ist eine zugelassene Ärztin in Weiterbildung), seit 1. März sei Dr. Jan Hiller als neuer Kollege dabei.

„Es gibt eine freie Stelle und niemanden, der sie besetzen will“, sagt Delorme. Zur Orientierung nennt er folgende Zahl: Er selbst habe zuletzt pro Quartal rund 1000 Patienten von 1500 in der Praxis betreut – bei teils mehreren Praxisbesuchen pro Quartal.

Ärztemangel und freue Kassensitze nicht nur unter Allgemeinmedizinern

Wenn über Ärztemangel diskutiert wird, ist zumeist von den Allgemeinmedizinern die Rede – wenn etwa Niedersachsen künftige Landärzte mit einem Förderprogramm an die Universitäten locken will. Zumindest den Zahlen nach sieht es bei den Fachärzten bisher noch besser aus.

Aber der Bedarfsplanung der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) von 2021 zufolge gab es bei Nervenärzten – hierunter sind Neurologen und Psychiater zusammengefasst – deutlich mehr freie Kassensitze als bei anderen Fachärzten: Bei den Chirurgen und Orthopäden gab es beispielsweise in ganz Niedersachsen nur einen halben freien Sitz, unter den nervenärztlichen Fachrichtungen 30,5 (gezählt werden auch halbe Stellen).

Weyhe gehört zum Bereich Diepholz/Delmenhorst – in dem mehr als drei Nervenärzte fehlen

Bei der Vergabe von Facharzt-Kassensitzen werden größere Planungsbereiche zugrunde gelegt als bei Hausärzten. Weyhe zählt zum gemeinsamen Planungsbereich des Landkreises Diepholz und der Stadt Delmenhorst. Laut KVN fehlen in diesem Planungsbereich 3,5 Nervenärzte. Dass Nervenärzte fehlen, zeigt sich in vielen Gegenden Niedersachsen, allerdings nirgendwo mit so vielen unbesetzten Sitzen wie in Dieholz/Delmenhorst.

Als eine mögliche Erklärung führt Detlef Haffke, Sprecher der KVN, die fachärztliche Weiterbildung an. Die liefen auch an den Krankenhäusern. Aber: „Nur sehr wenige Krankenhäuser bilden Nervenärzte aus.“

Zu wenig Studienplätze für Medizin?

Bezogen auf den ärztlichen Nachwuchs stellt Christoph Delorme fest: „Es kommt einfach zu wenig Nachschub.“ Nach Einschätzung des Weyher Facharzts für Neurologie und Psychiatrie zeigt sich, dass die Politik bisher nicht nachgesteuert hat: Es gebe schlicht zu wenig Medizin-Studienplätze.

Dem stellt Delorme „ein demografisches Problem“ gegenüber, das er die „Babyboomer-Welle“ nennt: Die geburtenstarken Jahrgänge der Nachkriegsgeneration kommen in ein Alter, in dem sie häufiger medizinische Versorgung benötigen.

Bedarfsplanung ist eine rein mathematische Rechnung. Die hat mit Bedürfnissen in der Bevölkerung wenig zu tun.

Aus der Bedarfsplanung ließe sich herauslesen, dass im Bereich Diepholz/Delmenhorst zwar Hausärzte oder eben Nervenärzte fehlen, die meisten anderen Facharzt-Stellen aber ausreichend vertreten sind. Wie passt das mit der Erfahrung vieler Patienten zusammen, monatelang auf einen Facharzt-Termin warten zu müssen? „Bedarfsplanung ist eine rein mathematische Rechnung. Die hat mit Bedürfnissen in der Bevölkerung wenig zu tun“, stellt KVN-Sprecher Haffke fest. Man könnte auch sagen: Auch wenn alle Kassensitze besetzt sind, muss das nicht heißen, dass alle versorgt wären.

Zur Erklärung, warum es schwieriger geworden zu sein scheint, einen Termin zu bekommen, führt Haffke auch eine zunehmende Spezialisierung unter Fachärzten an: Er nennt die Nephrologen und Kardiologien unter den Internisten als Beispiele.

Arzt-Besuche nehmen noch stärker zu, als in einer alternden Gesellschaft zu erwarten wäre

Zur älter werdenden Gesellschaft merkt der Sprecher an: Die Alterung der Bevölkerung führt zu einem Anstieg der Facharztbesuche, erklärt eine Zunahme, aber nicht in der Höhe, wie sie verzeichnet wird. Es gibt also nicht nur mehr ältere Patienten, sie gehen auch häufiger zum Arzt.

„Der Wunsch in der Bevölkerung, einen Facharzt-Termin zu bekommen, hat zugenommen“, so der KVN-Sprecher. Detlef Haffke nennt eine mögliche Erklärung: Krankheit und Unwohlsein werden – gegenüber den gesellschaftlichen Ansprüchen von Fitness und Gesundheit – immer schlechter ausgehalten.